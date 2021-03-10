«Хотели щенка, а взяли олененка»: семья из Екатеринбурга приютила хаски без задних лап и подарили ему новые

Бэмби стала любимицей всех членов семьи. Фото: предоставлено Александрой Алексеевой

- Она ласковая, игривая и прыгучая. Совсем, как маленький олененок, - говорит екатеринбурженка Александра Алексеева о своей собаке по кличке Бэмби.

Бэмби породы хаски и ей два года. Это она сейчас счастливая и любимая собака, но до того, как попасть в руки к своим хозяевам, могла погибнуть.

- Когда Бэмби была еще совсем малышкой, ее нашли в заброшенном сарае в Нижневартовске. Там она вместе с мамой пряталась от холода. У нее не было двух задних конечностей и части хвоста. Вероятнее, что это случилось от холода, отморозила лапы и мама могла их отгрызть, - объясняет хозяйка собаки Александра.

Малышку спасли волонтеры, а после ее взяли под опеку в приюте для животных «Хаски Екб».Там же искали ей хозяев и откликнулась молодая семья из Екатеринбурга.

Такой крошкой она попала в семью. Фото: предоставлено Александрой Алексеевой

«КОГДА УВИДЕЛА ЕЕ, НЕ МОГЛА СПАТЬ»

Кирилл и Александра Алексеевы давно мечтали о собаке и хотели взять питомца именно из приюта. Но родилась дочка Ариша и супруги решили подождать, пока малышка подрастет. Но Александра, просматривая соцсети, наткнулась на историю щенка, которого спасли в Нижневартовске. И влюбилась. Не испугало даже то, что собака с особенностью.

- Я тут же написала в приют, что мы хотим ее забрать, но там не отвечали. Я всю ночь не спала, ждала. Ответили, когда я еще раз написала, думала уже отдали. Но нас пригласили пообщаться и посмотреть. Тогда щенок был на передержке, – вспоминает екатеринбурженка. – Мы приехали знакомиться, когда я ее увидела, поняла, что это наша собака.

И уже через неделю щенок был в семье Алексеевых. Четырехмесячному малышу дали имя – Бэмби.

- Потому что у него задние лапки, как у олененка и хвостик коротенький, - смеется Александра.

Для хаски сделали специальные протезы для задних лап. Фото: предоставлено Александрой Алексеевой

«ДЛЯ НАС ОН ВТОРОЙ РЕБЕНОК»

Олененок стал полноценным членом семьи. Ветеринары уверяли Александру и Кирилла, что собака полностью здорова, а отсутствие двух задних лап не повлияют на общее развитие питомца. Но хозяева начали замечать, что у Бэмби искривление позвоночника. Если это не остановить, собака могла потерять возможность двигать задними конечностями.

Александра узнала, что в Екатеринбурге есть клиника, где делают протезы для таких бедняг. Когда обратилась туда, специалисты убедили хозяйку собаки, что у них есть все показания для протезов. Но остановила только цена – новые лапы могли обойтись Алексеевым в 50 тысяч рублей.

- Как раз была пандемия и муж лишился работы, поэтому мы не могли себе это позволить. Решили отложить, - продолжает женщина.

Когда у Александры и Кирилла появилась Бэмби, екатеринбурженка начала выкладывать фотографии собаки в соцсетях. Олененок покорил сердца пользователей и поклонники стали только прибавляться. Хозяйка пса поделилась в Instagram, что они планируют заказывать протезы, когда появится финансовая возможность. Однако, подписчики настаивали на помощи и буквально за две недели собрали нужную сумму.

- Два месяца потребовалось, чтобы подобрать нужные протезы. Первые протезы не подошли по размеру, пришлось ждать новые, - уточняет наша собеседница. – Но сейчас Бэмби носит их на прогулку, хоть до сих пор не привыкла. Прошло чуть меньше года. Она их грызет, пытается снять. Со спиной улучшений нет, но и ухудшений тоже.

Бэмби полюбили и в соцсетях. Фото: предоставлено Александрой Алексеевой

СТАЛА ЗВЕЗДОЙ СОЦСЕТЕЙ И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Милого олененка хаски полюбила вся семья Алексеевых. Трехлетняя дочка Ариша не отходит от нее ни на шаг. Супруги даже шутят, что Бэмби их второй ребенок. Также в семье живет еще кошка Букля, которая без боя отдала половину своей территории собаке.

Но помимо любящей семьи у хаски есть еще и поклонники в «инстаграме». На своей странице Александра делится своей жизнью и часто рассказывает о питомцах.

- Когда я долго не показываю Бэмби, люди требуют ее поснимать. Нравится она им, - шутит хозяйка.

Недавно Бэмби стала еще звездой на телевидении. Семью вместе с главной героиней пригласили в шоу «Видели видео» на Первом канале. Выпуск уже вышел в эфир.