«Плохо водят и стреляют»: лихачом, за которым гнались семь экипажей ГИБДД, оказался 19-летний дрифтер

Денис говорит, что когда в него начали стрелять, страха у него не возникло. Фото: страница "Вконтакте"

Накануне в Екатеринбурге можно было наблюдать картину достойную фильма «Форсаж». Сразу семь экипажей ДПС устроили погоню за «вазовской» «семеркой». При этом гонщик умело маневрировал по заснеженным улицам и, казалось бы, нарочно дразнил полицейских. На Эльмаше даже нашлись очевидцы, которым удалось заснять погоню на видео.

Остановить лихача удалось лишь после того, как на инспекторы прострелили на его ВАЗ-2107 все шины. В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что за рулем «семерки» находился 19-летний парень. Несмотря на юный возраст, он уже имеет множество штрафов за нарушения ПДД. А машина, на которой он ехал, до сих пор числится за предыдущим хозяином.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», «гонщика» зовут Денис Югов.

- Плохо водят и стреляют тоже плохо, - весело оценивает Денис действия сотрудников ГИБДД в разговоре с «Комсомолкой». – Только одна «Приора» нормально ехала, все обгонять пыталась.

- А когда начали стрелять, было не страшно?

- Нет!

- В следующий раз по требованию инспекторов остановишься?

- Нет. Буду угонять.

Это фото парень успел сделать, когда его оформляли инспекторы. Фото: предоставлено Денисом Юговым

На странице парня множество фотографий машин марки ВАЗ-2107, а в графе место работы у него указано «дрифт». Сейчас его автомобиль с прострелянными колесами находится на штрафстоянке. А самого Дениса ждет штраф. На вопрос о том, лишили ли его прав, парень ответил просто: «У меня их нет».