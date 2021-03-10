Погода на масленицу в Екатеринбурге 2021: мороз и солнце по-уральски

Кульминация праздника намечена на 14 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторую неделю марта в Екатеринбурге провожают зиму: с 8 по 14 марта в уральской столице отмечают Масленицу 2021. В эти дни погода в Екатеринбурге порадует теплом, солнцем и отсутствием сильного ветра.

Четверг, 11 марта

Этот день станет самым прохладным на этой неделе. Ночью ожидается до – 25 градусов, днем потеплеет до – 15 градусов. Совсем не весенние морозы.

Днем в городе будет пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду.

Пятница, 12 марта

Днем ожидается – 12 … - 15 градусов, ночью от – 13 до – 16. Ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег, ветер западный 2-3 метра в секунду.

Празднику быть на нескольких площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суббота, 13 марта

В этот день в Екатеринбурге будет прохладная, но все же весенняя погода, днем ожидается – 5 … - 8 градусов, а ночью – 12 … - 13 градусов. На протяжении суток небо будет ясным, осадков не ожидается. Ветер западный, 3 – 6 метров в секунду.

Воскресенье, 14 марта

В день главных торжеств на Масленицу 2021 в Екатеринбурге будет всего от – 2 до – 4 градусов ниже нуля. Ночью похолодает до – 11 градусов. В городе будет облачно с прояснениями, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду.

Программа мероприятий на Масленицу 2021 в Екатеринбурге – здесь.

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