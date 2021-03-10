На Урале семье с 8 детьми разной национальности, оставшейся без жилья, вручили ключи от новой квартиры

Скоро дети перейдут в новую школу и детский сад - поближе к дому. Фото: Фонд святой Екатерины

У многодетной семьи Абдулаевых из Большого Истока радостный день. Больше им не нужно ютиться вдесятером в небольшом съемном жилье, ведь сегодня они заехали в новую просторную квартиру, которую им оплатили благотворители.

«Комсомольская правда» рассказывала о них. Самижон и Мухайе приехали в Россию из Таджикистана 13 лет назад. Они построили большой дом и взяли на воспитание восемь детей разных национальностей из детского дома. Но прошлой осенью несчастье пришло в их семью – пожар уничтожил и дом, и машину, и все вещи с документами.

Ключи вручили в торжественной обстановке. Фото: Фонд святой Екатерины

Первое время они жили у знакомых, потом переехали в съемную квартиру на 30 квадратных метров, которая раньше было хозяйственным помещением. В одной комнатке жили супруги и старший сын-инвалид, в другой - остальные ребята. За эту квартиры Абдулаевы ежемесячно отдавали по 20 тысяч рублей.

Теперь же их главная забота – как расставить мебель в своем новом жилье, ключи от которого они сегодня получили благодаря Фонду святой Екатерины. Ведь после публикации в «Комсомольской правде» о семье узнали все, в том числе олигарх Игорь Алтушкин.

Самая младшая дочь Абдулаевых Камила под Новый год написала Деду Морозу Письмо, где попросила у волшебника исполнить ее самое заветное желание.

- Я хочу, чтобы вся наша семья переехала в свой большой дом, - сказала она.

Абдулаевы уже обжились в новой квартире. Фото: Фонд святой Екатерины

И вот желание маленькой девочки сбылось. О том, что Абдулаевы получат просторную квартиру, глава семейства узнал в конце декабря.

В семье Самижон и Мухайе восемь приемных детей, причем разных национальностей. Фото: Фонд святой Екатерины

- В Фонд святой Екатерины обратился министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, обратился глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских с просьбой помочь этой семье. Игорь Алексеевич Алтушкин оперативно принял решение об оказании помощи, - говорит Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины. - Вместе с Самижоном мы посмотрели несколько вариантов квартир в этом районе. Выбрали. Дом современный, с собственной котельной, с невысокими платежами за ЖКХ. Квартира идеально подходит для семьи, и мы надеемся, здесь семья будет по-настоящему счастлива.

Мальчишки тоже рады такому неожиданному подарку. Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети уже освоились в новой квартире и даже проводят по ней экскурсию журналистам и гостям. В будущем году они хотят перейти в новую школу и детский сад, которые будут поближе к их новому дому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Урале семья взяла восемь приемных детей разных национальностей

Абдулаевы мечтают завести пятнадцать детей, по числу союзных республик в СССР (Подробнее)