Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 10 марта 2021 года

С начала пандемии на Среднем Урале зарегистрировано 79 347 случаев коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Свердловской области было зафиксировано еще 150 новых случаев заражения COVID-19. Из этого числе 62 заболевших - жители Екатеринбурга.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 79 347, - уточняют в оперативном штабе. - Состояние 308 госпитализированных оценивается как тяжелое, 158 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 - на аппаратах ИВЛ.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще 1817 пациентов госпитализированы в больницы региона в состоянии средней тяжести. У остальных заразившихся состояние удовлетворительное.

- Выписано 162 человека. Общее число выписанных достигло 72 429, - добавляют в оперативном штабе.

Умерли еще 12 человек, болевших COVID-19.

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