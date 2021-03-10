Студент из Лондона оказался потомком декабриста, отбывавшего наказание на Урале с другом Пушкина

Слева декабрист Василий Ивашев. Справа 23-летний Георгий Крыстев, его потомок. Фото: uole-museum.ru

Оказывается история Лондона и небольшого уральского города Туринска связана. Причем связь эта – через восстание декабристов. Дело в том, что в Англии живет 23-летний студент Лондонского университета Георгий Крыстев, который приходится прямым потомком одному из декабристов, сосланному после восстания 1825 года на Урал. Речь о ротмистре Кавалергардского полка Василии Ивашеве, который был приговорен с формулировкой «Участвовал в умысле на Цареубийство…».

Георгий Крыстев учится на историка и недавно он связался с Туринским домом-музеем декабристов, чтобы выяснить некоторые подробности о жизни своего предка на Урале.

- Он потомок декабриста по линии старшей дочери Марии, - сообщают в музее. - Знает четыре языка, чтит историю своей семьи и с большим уважением относится к России.

После восстания декабристов Василия Ивашева с участниками сослали в Читу в острог, затем перевели в Петровский завод (Сейчас это город Петровско-Забайкальский, - Прим. Ред.). Здесь он женился на Камилле Ле Дантю - дочери гувернантки, работавшей в семье его отца.

Камилла Ле Дантю, супруга декабриста Василия Ивашева. Фото: Н.П. Козлов - Государственный Эрмитаж

Она была влюблена в Василия Ивашева, но скрывала свои чувства. Открыться его родителям девушка решила лишь когда Василия сослали в Сибирь. Она попросила разрешить ей уехать вслед за ним. Родители Василия Ивашева согласились. Но вот разрешение от государства на поездку удалось получить лишь в 1830 году, спустя пять лет после восстания, когда Василий уже был переведен в Петровский завод. Здесь у них родилась первая дочь – Мария. Впоследствии их перевели в Туринск на вечное поселение. На Урале, кстати, помимо Ивашева жили еще семь декабристов, среди которых был и Иван Пущин, друг поэта Пушкина по Царскосельскому лицею.

Всего в ссылке у Василия Ивашева и его жены родились трое детей, потомки которых разъехались по всему миру. Сами же супруги Ивашевы навсегда остались в Туринске. Они построили здесь дом и впоследствии здесь же и погибли. В 1839 году после неудачных родов скончалась Камилла. Спустя год так и не пришедший в себя от горя Ивашев умер от сердечного приступа накануне годовщины гибели жены. Его похороны прошли в день ее смерти.