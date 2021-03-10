Сотрудник Кольцово, бросавший багаж в снег, уволился во время прокурорской проверки

Фото: Instagram.com/_terebkova_/

В начале февраля мы рассказывали о видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, на котором видно, как с одного из самолетов выгружают багаж, швыряя на заснеженный асфальт. Кадрами поделилась модель из Челябинска Наталья Теребкова.

- Что по вежливости? - написала в своем Instagram модель.

В Кольцово тогда объяснили, что оператор должен был дождаться багажной тележки и переместить чемоданы с транспортировочной ленты в транспорт. Однако он нарушил процедуру выгрузки багажа. В пресс-службе аэропорта обещали провести внутреннее расследование.

К ситуации подключилась и Уральская транспортная прокуратура. Сотрудники ведомства провели проверку и сегодня стало известно, что они также нашли нарушения в работе оператора службы наземного обслуживания. Отметим, что сам сотрудник, бросавший багаж в снег, уволился во время прокурорской проверки.

- При разгрузке багажа пассажиров рейса Красноярск-Екатеринбург на месте стоянки воздушных судов оператором службы наземного обслуживания ПАО «Аэропорт Кольцово» нарушено Руководство по обслуживанию пассажиров, багажа, груза и почты при внутренних и международных воздушных перевозок, а именно технология обработки багажа после прибытия воздушного судна, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.