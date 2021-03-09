Был родом из Башкирии и воспитывал сына: коллеги рассказали о скончавшемся в Березовском журналисте Олеге Манварове

У Олега остался малолетний сын. Фото: страница Олега Манварова в Facebook

Во вторник, 9 марта, в Березовском на 37-м году скончался журналист Олег Манваров. При жизни он работал в известных в Екатеринбурге изданиях, таких как E1.ru и Ura.ru. Как оказалось, именно коллеги из Ura.ru подняли тревогу после того, как Олег не вышел на работу в конце февраля.

В СК и ГУ МВД рассказали, что в смерти журналиста признаков криминала пока не усматривается. Но точно это выяснится в ходе доследственной проверки и ряда экспертиз.

До того, как начать работать в екатеринбургских изданиях, Олег Манваров работал в газете "Золотая горка" в Березовском. Бывший главный редактор этого издания Павел Шабельников оказался одним из тех, кто нашел тело журналиста в доме на улице Мира. Это произошло вечером.

Чтобы попасть в квартиру дверь вскрывать не пришлось. Она оказалась открыта.

- Олег был родом из Башкирии. Там он тоже занимался журналистикой. Работал на местном телеканале. К нам в "Золотую горку" он устроился в 2014 году, проработал до 2019-го, и ушел в E1.ru. Родителей у него не осталось. Только дядя, который должен скоро приехать в Екатеринбург, - рассказал "Комсомолке" Павел Шабельников.

У Олега остался 4-летний сын, который после развода остался жить с бывшей женой.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, журналист перестал выходить на связь 26 февраля. Отметим, что в этот день Олег Манваров, как и автор этих строк, освещал процесс по суду над Красой Росгвардии Анной Храмцовой. Олег выглядел бодрым и жизнерадостным, ничто не указывало на проблемы со здоровьем.

От лица "Комсомольской правды" в Екатеринбурге выражаем соболезнования родным и близким Олега Манварова.