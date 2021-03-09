В Нижнем Тагиле продают автограф детского писателя Владислава Крапивина за миллион рублей

Фото: "Авито"

В Нижнем Тагиле за один миллион рублей выставили на продажу иллюстрацию с автографом уральского писателя Владислава Крапивина. Объявление появилось на «Авито» несколько дней назад. На картинке герои повести «Удивительный Чип»: мальчик и лягушонок, иллюстрацию подписал автор произведения.

- От Чипа и его автора — Владислава Крапивина, - написано на ней.

Саму иллюстрацию нарисовала художница Евгения Стерлигова, она же была автором многих картинок к книгам Владислава Крапивина.

А вот автограф продает общественник из Нижнего Тагила Валерий Климов. По его словам, он лично знаком с писателем.

- Мы познакомились очень давно, когда мне самому было десять лет. Тогда я и сам сказки писал. А картинку с автографом Крапивин подарил мне лично в 80-е годы, - рассказал Валерий Климов.

Владислав Крапивин умер 1 сентября 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, Валерий уточнил, что для зарубежных покупателей стоимость автографа будет другой. Все собранные деньги общественник обещает потратить на поддержку одиноких пенсионеров, страдающих серьезными заболеваниями.

Напомним, детский писатель Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге в 2020 году. Автора «Мальчика со шпагой», «Белого шарика Матроса Вильсона», «Троих с площади Карронад» - не стало 1 сентября, в 6:40 утра. Отказало сердце. Ему был 81 год.

Крапивин долго болел - проблемы со здоровьем у него начались еще в середине лета. 15 июля семья отправила его на обследование в горбольницу №24. Владислав Петрович был в сознании, но у него появились первые симптомы гриппа - кашель. Медики подумали на коронавирус, однако он не подтвердился.

Владислав Петрович Крапивин родился в Тюмени 14 октября 1938 года. В Свердловске будущий писатель окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, после чего несколько лет отработал в городском ежедневнике «Вечерний Свердловск». В 1961 году писатель создал отряд «Каравелла», где школьники изучали морское дело. Этот отряд существует по сей день.

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