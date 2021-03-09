Субсидия на оплату коммунальных услуг: кому положена, как получить

Если счета за коммуналку бьют по семейному бюджету, можно обратиться за субсидией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если счета за ЖКХ ложатся на семейный бюджет неподъемным грузом, можно попросить помощи у государства – обратиться за субсидией на оплату коммунальных услуг. Тогда раз в месяц на счет будет приходить определенная сумма денег, которая полностью, ну или почти полностью покроет ваши расходы на коммуналку.

Но оказывается, что далеко не все жители Свердловской области, которые могут ее получить, вообще хотя бы обращались за нею. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92.3FM) сказал Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ региона.

Объясняем, что это за субсидия, и как ее можно оформить.

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ СУБСИДИЯ

Во-первых, получать такую субсидию могут собственники, либо наниматели жилой недвижимости, члены жилищных кооперативов и те, кому выдали государственное либо муниципальное жилье. Но есть нюанс – у вас должна быть прописка в этом жилье.

Во-вторых, из этого числа граждан на субсидию могут рассчитывать лишь те, кому она действительно нужна – нуждающиеся, малоимущие граждане. Если сильно упростить, то определяется это следующим образом: берутся ваши расходы на оплату ЖКХ и сравниваются с совокупным доходом семьи. А дальше смотрится, тратите ли вы на коммуналку больше 22% от получаемого дохода или нет. Если да, то можно обращаться за субсидией.

Чтобы получать субсидию, нужно, чтобы у вас не было коммунальных долгов, ну или чтобы хотя бы было заключено и соблюдалось соглашение по погашению задолженности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но есть нюанс. Если по среднедушевому доходу семьи (все доходы семьи складываются и делятся на количество членов семьи) на одного человека приходится меньше прожиточного минимума (меньше 11 206 рублей в месяц в Свердловской области, - Прим. Ред), тогда на субсидию можно рассчитывать даже если на коммуналку уходит не 22% доходов, а только 12%.

Еще один важный момент: чтобы получать субсидию нужно, чтобы у вас не было коммунальных долгов, ну или чтобы хотя бы было заключено с управляющей компанией и соблюдалось соглашение по погашению задолженности. Об этом как раз в интервью рассказывал министр энергетики Николай Смирнов.

КАКОЙ РАЗМЕР У СУБСИДИИ

Тут в каждом случае определяется индивидуально. Какого-то единого универсального размера нет. Рассчитывается она по довольно сложной формуле, в которой учитывается и количество членов семьи, и то, надо ли платить за капитальный ремонт, и в собственности ли квартира. Также учитываются общий доход семьи, включая все пособия на детей, и какой в регионе прожиточный минимум… Главное помнить, что субсидия в любом случае не будет больше, чем ваш счет за коммуналку.

КАК ДОЛГО БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ СУБСИДИЮ

Субсидии выплачивают в течение шести месяцев. Когда это время пройдет, нужно будет вновь собирать документы и обращаться за нею.

- При представлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца. При представлении документов с 16-го числа до конца месяца - с 1-го числа следующего месяца, - сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.

В Свердловской области не все, кто может получить субсидию на оплату коммуналки, обращаются за ней. Фото: Олег УКЛАДОВ

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ

Вам нужны реквизиты банковского счета, на который будут перечислять субсидию. Также необходимы последняя квитанция за ЖКУ, справки о доходах за последние шесть месяцев для всех членов семьи старше 16 лет. Нужны и документы на квартиру, свидетельство о заключении брака и паспорта и их копии на всех членов семьи старше 14 лет. А на тех, кто младше 14 надо свидетельство о рождении.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА СУБСИДИЕЙ

В каждом муниципалитете пункты приема заявлений на субсидию есть свои. В Екатеринбурге, например, это Центры муниципальных услуг, которые есть в каждом районе города. В Нижнем Тагиле их принимают в консультационных пунктах «Служба правовых отношений». В Серове этим занимается «Центр учета жилья и расчета социальных выплат», а в Первоуральске, например, заявления принимает «Расчетно-кассовый центр». Узнать, где именно в вашем муниципалитете принимают заявления можно на сайте администрации своего города. Либо его можно подать через МФЦ, или сайт Госуслуг (Gosuslugi.ru).

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