Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 марта 2021 года

Часть больных коронавирусом остаются в госпиталях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 156 новых случаев заболевания коронавирусом, 31 из них приходятся на уральскую столицу.

Также коронавирусом заболели жители Кушвы, Карпинска, Качканара, Дегтярска, Верхней Салды, Режа, Ревды, Невьянска, Красноуфимска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет 79 197 человек, из которых 72 267 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 166 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 9 марта Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На сегодняшний день состояние 294 госпитализированных граждан оценивается медиками как тяжелое, 160 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 107 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки в регионе официально подтверждено 9 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 475 человек.

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