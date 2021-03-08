Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 марта 2021 года

Зарегистрировано 176 новых случаев заболевания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще у 65 жителей Екатеринбурга за сутки был выявлен коронавирус. Если же говорить в целом по Свердловской области, то зарегистрировано 176 новых случаев заболевания.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 79 041, - уточняют в оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 297 госпитализированных оценивается как тяжелое, 157 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 105 – на аппаратах ИВЛ.

В состоянии средней тяжести сейчас 1 817 пациентов. Они также госпитализированы в больницы региона. Также за сутки выздоровело 189 человек, у которых был COVID-19. Всего с начала пандемии заразились и вылечились от коронавируса 72 101 человек.