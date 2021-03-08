Изначально Татьяна училась управлять самолетом, но затем освоила и вертолет. Фото: предоставлено героем публикации

Бескрайние заснеженные поля северных районов России и густые леса центральных регионов. Увидеть все это с необычного ракурса – из кабины вертолета Ми-8 – предлагает своим подписчикам 26-летняя Татьяна Битюгина.

Она не только популярный блогер, но и одна из немногих женщин-пилотов в России. На своей странице в Инстаграм (instagram.com/helificent/) Татьяна прививает читателям любовь к небу и рассказывает о нюансах работы на вертолете. Например, опасна ли для него гроза и чем чревато попадание в вихревое кольцо (такой «ветряной бублик» образовавшийся в небе, - Прим. Ред.)

В Международный женский день мы попросили Татьяну рассказать каково это – движением одной руки удерживать в воздухе машину, которая весит больше 10 тонн.

Изначально Татьяна планировала стать медиком, но затем решила стать пилотом. Фото: предоставлено героем публикации

ЕСТЬ ТОЛЬКО НЕБО, САМОЛЕТ И ТЫ

Татьяна родилась и выросла в Екатеринбурге. И хотя об авиации с детских лет она не мечтала, профессия, что называется, была у нее в крови.

- Мой отец грезил о небе, после летного училища летал вторым пилотом на Ан-2, затем переучился на вертолеты и летал командиром на Ка-26. Потом по ряду причин ушел из авиации и связал свою жизнь с музыкой, - рассказывает Татьяна. - Папа хотел и из меня сделать музыканта, но не получилось.

В школьные годы Татьяна всерьез подумывала о карьере врача. Собиралась поступить в медицинский колледж, но после Дня открытых дверей поняла, что профессия медика не ее.

- Стала думать, что делать дальше, и случайно наткнулась на новость о «школе юных пилотов» в Уральском авиационном учебном центре, - вспоминает Татьяна. - Решила, что профессия пилота очень интересная. Да и попробовать полетать хотелось. До этого я лишь пару раз пассажиром совсем маленькой летала и ничего толком не помнила.

Сейчас Татьяна - второй пилот на вертолете Ми-8. Фото: предоставлено героем публикации

У Свердловского кадетского корпуса, куда поступила Татьяна в девятом классе, был договор с авиационным учебным центром. Родители первое время даже отговаривали дочь от учебы в нем, но потом все же поддержали. Ощущения от своего первого полета она помнит до сих пор так же ярко, как будто он был вчера. Это случилось, когда она училась в 10 классе. Татьяна заняла место второго пилота на Ан-2 и помогала вести воздушное судно, четко следуя указаниям инструктора.

- Мне не хотелось спускаться, - вспоминает Татьяна Битюгина. – Полет это нечто особенное. Особенное состояние души и тела. Мир какой-то волшебный с высоты, все остальное отходит на второй план. Есть только небо, самолет и ты. Первое время тебе все равно, на чем летать и где, лишь бы летать. Потом понимаешь, что к чему, и уже условия работы хочется лучше, и зарплату повыше. Со временем романтика притупляется, это нормально. Мы становимся взрослее и начинаем понимать, что на одном энтузиазме далеко не уедешь. Но небо затягивает и не отпускает.

Татьяна с отцом, который тоже раньше был пилотом. Фото: предоставлено героем публикации

РАБОТОДАТЕЛИ ЖЕНЩИН-ПИЛОТОВ НЕОХОТНО НАНИМАЮТ

После учебного центра Татьяна поступила в Южно-Уральский Государственный университет. Летать училась на легких двухместных самолетах P2002 Sierra и P2006 Twin. Она мечтала о международных полетах, для чего изучала английский язык, но работу ей предложили на отечественных просторах, и не на самолете, а на вертолете. Как оказалось, выпускникам-авиаторам довольно сложно найти работу в небе, особенно женщинам.

- Но мне тогда было все равно, на чем летать, - говорит Татьяна. - Впервые Ми-8 вживую я увидела в 2015 году в декабре. Он мне показался даже слегка страшным. Черный, пахнущий керосином, работяга такой. Шумы, вибрация, приборная доска трясется. Висение на месте после самолета - это что-то нереальное, как суперсила. Это было страшно захватывающе, втянулась быстро и влюбилась в эту машину.

Теперь, спустя годы, Татьяна уже второй пилот на вертолете Ми-8. Раньше она патрулировала трассы нефтепроводов в северных и центральных регионах России, перевозила людей и грузы, а также помогала искать и спасать потерявшихся людей, а теперь она устроилась в другую авиакомпанию и скоро начнет летать в жарких странах по миссиям ООН.

На ее блог в Инстаграм подписались почти девять тысяч человек. Фото: предоставлено героем публикации

Прошло уже больше пяти лет, но за это время других женщин-пилотов она встречала очень редко. Хватит пальцев одной руки, чтобы посчитать. Их и просто в авиации немного, а уж на вертолетах и того меньше.

- Работа намного сложнее, условия тяжелее. Иногда очень много посадок на сложные площадки, болтанка, обледенение, организм выматывается и морально, и физически, - объясняет Татьяна. - В России же до сих пор очень сильны стереотипы установки об определенных ролях в семье, мол, мужчина-добытчик, а женщина-хранительница очага, предубеждение насчет того, что женщине главное удачно выйти замуж… Работодатели неохотно берут, боятся, что не справится с работой или сразу уйдет в декрет.

Но пример Татьяны и ее женщин-коллег доказывает обратное, а также то, что старую поговорку про русскую женщину, которая коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, можно дополнить и еще одной строчкой: «вертолет в небо поднимет, посадку успешную произведет».

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