Свою карьеру в силовых структурах Елена Хлыстунова начинала в отделе полиции на Эльмаше Фото: Олег ГАЛИМОВ

- С рождением сына все изменилось, теперь работать по ночам – не вариант, нужно ребенка из садика забрать, - с улыбкой признается следователь Елена Хлыстунова. Вот уже почти пять лет она работает в следственном отделе СКР Верх-Исетского района Екатеринбурга. За это время представительница прекрасной половины человечества не только раскрыла ряд преступлений, но и поборола личные страхи.

В преддверии 8 Марта «Комсомолка» пообщалась с капитаном юстиции и выяснила, почему женщин может тянуть к работе в органах правопорядка.

В ПОЛИЦИЮ ПО СТОПАМ ОТЦА

Главным примером для подражания у Елены Леонидовны был ее отец, который работал участковым милиции в Белоярском районе. В таких населенных пунктах значимость человека в форме трудно переоценить – к нему обращаются едва ли не по всем вопросам и проблемам. Поэтому уже после 8 класса будущий следователь поступила в лицей милиции Екатеринбурга (ныне кадетский корпус – прим.ред.).

- Тогда это было что-то вроде школы, но с углублением: строевая подготовка, огневая, тактико-специальная. Через три года сразу же поступила в Уральский юридический институт МВД. Мне хотелось идти только на юриспруденцию – факультет подготовки следователей полиции. Мне всегда казалось, что служба в органах – благое дело. Было желание заниматься именно расследованием уголовных дел, докапываться до истины, - рассказывает Елена Хлыстунова.

Но, как бы это было не парадоксально, сначала отец не поддержал свою дочь в стремлении идти по его стопам. Мол, работа тяжелая и не женская. Да и совмещать семейную жизнь с раскрытием преступлений не так просто.

Елена Хлыстунова окончила институт МВД в 2014 году и получила распределение в отдел полиции № 14 на Эльмаше.

- Мы дежурили сутками, заявок было очень много. Обычно на смене был следователь и резервный следователь. Но в мое первое дежурство резервного не было, пришлось отрабатывать все и сразу. Было разбойное нападение на киоск. По «горячим» следам задержать преступника не удалось, но ровно через неделю он попался на очередном ограблении. Тогда тоже была моя смена, - вспоминает начало своей карьеры капитан юстиции.

Но больше всего запомнилось первое дело, где речь шла о тяжких травмах.

- Было сообщение о ножевом ранении. Я выехала на место преступления с оперуполномоченным. Он понял, что я нервничаю и предложил помощь. Но я взяла себя в руки и сама провела осмотр места происшествия, впервые изъяла окровавленный нож. В тот день я перестала бояться крови, с которой до этого на работе не сталкивалась.

К РАБОТЕ, ГДЕ ВИДИШЬ ТРУПЫ, ОКАЗАЛАСЬ НЕ ГОТОВА

В конце 2016 года Елена Хлыстунова поступила на службу в Следственный комитет. Девушка до последнего не знала, куда ее направят работать. Уже после успешного собеседования ей сообщили, что вакансия есть в Верх-Исетском отделе. Как ни странно, но в решающий момент Елену поддержал муж и отец.

Лишь через месяц работы в отделе новоиспеченной сотруднице доверили дежурство. И сразу же первый вызов.

- Тогда я думала: «Как страшно, там же труп!», - вспоминает Елена Леонидовна. – Но в той истории не было криминала. Просто пенсионер скончался, когда уходил из парикмахерской. Было немного не по себе. К работе, где видишь трупы, я была не готова.

Первым расследуемым делом от начала до конца стало убийство женщиной мужа. Примечательно, что в той истории жена была на 10 лет старше своего избранника. Во время очередной ссоры она ударила супруга ножом в грудь – тот умер в больнице.

- У них в семье была длительная напряженная ситуация. И во время очередных оскорблений жена схватилась за нож. Она очень переживала и раскаивалась. Она понимала, что если окажется в колонии, то ее дочка останется одна. Изначально было возбуждено дело по статье «Убийство», но после психиатрической экспертизы установили, что она была в состоянии аффекта и квалификацию изменили. В итоге женщина осталась с маленькой дочкой, так как примерилась с родственниками убитого мужа.

Девиз Елены Хлыстуновой: Не знаешь, что делать - делай по закону Фото: Олег ГАЛИМОВ

В начале 2017 года усилиями Елены Хлыстуновой удалось задержать жителя Москвы, который отправлял интимные фотографии 11-летней девочке. Задачу осложнялась тем, что преступник выходил в Сеть из делового центра с сотнями ip-адресов.

- Сотрудниками уголовного розыска была проделана огромная работа. Но, когда мы выяснили, что человек выходит в социальные сети не из жилого помещения, легче, конечно, не стало. Но потом на одном из сайтов нашли его страницу с таким же вымышленным именем, где он засветил свою фотографию. Оказалось, что это был охранник, который буквально жил на работе. Когда мы приехали задерживать его он сразу понял о чем пойдет речь и не сопротивлялся и потом сотрудничал со следствием. Возможно, именно поэтому его приговорили к 8 годам колонии, хотя статья предполагает от 12 до 20 лет заключения.

МОЕ ОРУЖИЕ – СПОКОЙСТВИЕ

Елена Хлыстунова уверена, работа в органах СКР – женщинам по плечу. Сама она часто сталкивается с провокациями со стороны маргиналов и рецидивистов. Но запугать следователя дешевыми трюками не удается.

- Постоянно приходится слышать «подколы» в свой адрес, обвиняемые часто пытаются вывести тебя на эмоции. Я стараюсь не обращать на это внимание. Можно сказать, что мое оружие – это спокойствие. Вот недавно был случай, встречалась с одним фигурантом в СИЗО. Он, когда понял, что я на его реплики не реагирую, изменился в лице. Расстроился, наверное, что женщина не оскорбилась, - отмечает капитан юстиции.

В 2019 году в семье Елены произошло пополнение – родился сын. Теперь задерживать допоздна у молодой мамы не получается. Хотя это никак не влияет на скорость раскрытия преступлений – все по-прежнему в рамках правовых норм.

В конце нашей беседы мы спросили Елену Леонидовну о происшествиях, которые больше всего запомнились ей за последние годы. В их числе оказалось жестокое убийство школьницы Оли Медведевой в 2011 году, маньяка не могли поймать 7 лет. Также следователь вспомнила о резонансном ДТП на Малышева.

- Страшно то, что люди ранним утром ехали по своим делам, и ничего не предвещало беды, их ждали дома, у них наверняка были планы на далёкое будущее и тут такая нелепая смерть. Человек, который совершил это преступление, не только лишил жизни этих людей и сломал свою, но и испортил жизнь своих близких людей.

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