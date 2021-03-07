Самый большой фейерверк Ивлеева запустит в Москве Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Настя Ивлеева устроит в Екатеринбурге праздничный салют. В столице Урала фейерверк пройдет со стороны ККТ «Космос». Также в число городов-счастливчиков вошли Санкт-Петербург, Казань, Ростове-на-Дону, Красноярск и на Сахалин.

- Я приготовила для вас сюрприз в честь своего дня рождения. Это будет потрясающий, огромный, красивейший, яркий салют. Но не только в Москве, а еще в шести городах России, нашей необъятной матушки-родины. Обязательно приходите, снимайте сторис, отмечайте меня, потому что я буду в Москве. Помните, что я вас очень люблю и это мой подарок вам, - рассказала Ивлеева в своем Instagram.

Фото: Instagram/ _agentgirl_

Салют начнется в 21:30 по местному времени 8 марта. Таким образом Ивлеева решила отметить свое 30-летие и поздравить подписчиц с Международным женским днем.

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