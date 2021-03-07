Горе-водитель сам сдался полиции, когда осознал случившееся. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал 30-летнего лихача по фамилии Жуков, который насмерть сбил двух пенсионерок на своей Honda. Инцидент произошел еще два дня назад на севере Свердловской области в Качканаре.

Тогда поймать по горячим следам виновника аварии не удалось. Как рассказал официальный представитель свердловской полиции Валерий Горелых, уголовное дело будет вести специализированное подразделение по расследованию ДТП Главного следственного управления главка.

- Водитель не предоставил преимущество в движении двум пешеходам, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 79-летняя и 83-летняя женщины получили несовместимые с жизнью травмы и скончались. Одна на месте, а вторая в больнице, - отмечает полковник Горелых.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Позже машину Жукова нашли во дворах 11-го микрорайона. Лихач был пьян, а за рулем сидел его приятель. За два года стажа у автолюбителя уже 9 штрафов, в том числе и за превышение скорости. Но это всего лишь малая часть его «послужного» списка.

- У него имеется 6 судимостей за кражи и угоны. В последний раз срок отбывал в ивдельской исправительной колонии №62, стены которой покинул в 2017 году. Официально не трудоустроен. Вероятно, осознав, каких дров наломал, на следующий после ДТП день он сам пришел в отдел полиции и написал явку с повинной, - добавил Валерий Горелых.

Суд согласился с доводами следователей полиции и отправил Жукова в СИЗО на время следствия.