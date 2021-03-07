Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 марта 2021 года

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 78 865 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки Свердловской области зарегистрировано 174 случая COVID-19, из них 58 – в Екатеринбурге.

Также диагноз был подтвержден у жителей Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Нижней Туры, Нижних Серег, Первоуральска, Среднеуральска, Сухого Лога, Алапаевского района, Артемовского городского округа, Асбеста, Режа, Североуральска, Талицкого, Верхотурья, Каменска-Уральского, Богдановича, Верхней Пышмы, Полевского, Пышминского городского округа, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Невьянска, Нижнего Тагила, Тугулымского и Туринского городских округов, Верхней Салды, Качканара, Красноуральска.

Общее количество заболевших в регионе составляет 78 865. Число смертей увеличилось до 2 456.

- Состояние 296 госпитализированных оценивается как тяжелое, 162 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 109 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в региональном оперштабе.

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