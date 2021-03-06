Награду от президента получил 21 уральский специалист Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин 6 марта 2021 года подписал указ о награждении врачей, которые ведут борьбу с коронавирусом. В список попали и врачи из Екатеринбурга и Свердловской области – всего 21 специалист. Их наградят орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.

Орден Пирогова вручили:

Альбина Иванова – заведующая отделением в Детской городской клинической больнице №11 Екатеринбурга.

Вячеслав Царегородцев – врач Детской городской больницы Каменска-Уральского.

Светлана Сердюк – зав отделением Свердловской областной клинической психиатрической больницы.

Вячеслав Устюжанин – зав отделением Горбольницы №14 в Екатеринбурге.

Елена Карбовничья – заведующая лабораторией «УГМК-Здоровье».

Ольга Шеломенцева – заведующая госпиталем ЦГБ №2 в Екатеринбурге.

Медалью Луки Крымского наградили:

Римма Алчинова – врач Госпиталя ветеранов всех войн в Екатеринбурге.

Анна Азева – заместитель главврача Ирбитской ЦГБ.

Рафания Давлятшина – старшая медсестра Верхнепышминской ЦГБ.

Тамара Баскакова – главная медсестра Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила.

Сергей Петерс – зав отделением Областной детской клинической больницы.

Татьяна Лаптева – зав отделением поликлиники №3 Детской горбольницы №8 в Екатеринбурге.

Елена Кулиш – зав отделением Полевской ЦГБ.

Анастасия Шептякова – врач Ирбитской ЦГБ.

Елена Перевалова – врач Клинико-диагностического центра в Екатеринбурге.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19:

Награждены Орденом Пирогова:

Ирина Телегина – зам начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах.

Ольга Котова - зам начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

Михаил Баев - зам начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах.

Медалью Луки Крымского награждены:

Анастасия Мартынова - специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга.

Мария Трубина - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма.

Мария Поздина - специалист-эксперт отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.