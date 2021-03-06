Награду от президента получил 21 уральский специалист
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир Путин 6 марта 2021 года подписал указ о награждении врачей, которые ведут борьбу с коронавирусом. В список попали и врачи из Екатеринбурга и Свердловской области – всего 21 специалист. Их наградят орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.
Орден Пирогова вручили:
Альбина Иванова – заведующая отделением в Детской городской клинической больнице №11 Екатеринбурга.
Вячеслав Царегородцев – врач Детской городской больницы Каменска-Уральского.
Светлана Сердюк – зав отделением Свердловской областной клинической психиатрической больницы.
Вячеслав Устюжанин – зав отделением Горбольницы №14 в Екатеринбурге.
Елена Карбовничья – заведующая лабораторией «УГМК-Здоровье».
Ольга Шеломенцева – заведующая госпиталем ЦГБ №2 в Екатеринбурге.
Медалью Луки Крымского наградили:
Римма Алчинова – врач Госпиталя ветеранов всех войн в Екатеринбурге.
Анна Азева – заместитель главврача Ирбитской ЦГБ.
Рафания Давлятшина – старшая медсестра Верхнепышминской ЦГБ.
Тамара Баскакова – главная медсестра Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила.
Сергей Петерс – зав отделением Областной детской клинической больницы.
Татьяна Лаптева – зав отделением поликлиники №3 Детской горбольницы №8 в Екатеринбурге.
Елена Кулиш – зав отделением Полевской ЦГБ.
Анастасия Шептякова – врач Ирбитской ЦГБ.
Елена Перевалова – врач Клинико-диагностического центра в Екатеринбурге.
За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19:
Награждены Орденом Пирогова:
Ирина Телегина – зам начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах.
Ольга Котова - зам начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе
Михаил Баев - зам начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах.
Медалью Луки Крымского награждены:
Анастасия Мартынова - специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга.
Мария Трубина - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма.
Мария Поздина - специалист-эксперт отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.