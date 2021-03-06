«Железные леди» промышленного Урала: как Анна Коняхина создает уникальные детали

Анна Коняхина сравнивает свою работу с искусством. Фото: пресс-служба УГМК

Анна Коняхина несколько лет работает токарем на Среднеуральском медеплавильном заводе (входит в структуру УГМК) в Ревде. Окончив училище в 2005 году, она несколько лет проработала в родном городе Кушва, но там предприятие закрылось. После очередного декретного отпуска Анне даже пришлось какое-то время трудиться охранником. Но быстро надоело – сидеть без дела, имея востребованную профессию, не для нее.

- Посмотрели с мужем, оказалось, что есть работа в Ревде, подали заявку, после чего нас вызвали и сразу взяли на завод, - рассказывает Анна Коняхина. – Приходим к 6:30 и работаем до вечера. Сначала было тяжело, потом привыкла. Работа тяжелая физически, да и постоянно думать нужно. Порой домой прихожу «без ног». Но справляюсь.

Работа за станком - не из простых, но Анну она не пугает. Фото: пресс-служба УГМК

В работе токарем Анне больше всего нравится создавать уникальные детали. Это практически ювелирная работа.

- Когда делаешь деталь в одном экземпляре, то интереса, конечно, больше. Работа мне нравится тем, что я могу изготовить что-то, что поможет людям. Например, нужна деталь для машины, а купить ее негде. Ты пришел, попросил, тебе сделали. Поэтому мне нравится моя жизнь: работа, дом, семья, - рассказывает токарь.

Семья у Анны Коняхиной большая: старшие дочери-школьницы 13-летняя Ангелина и 11-летняя Каролина помогают родителям по хозяйству. Приходит мама с работы, а ужин уже приготовлен. Младший Кирилл пяти лет пока ходит в садик и перенимает у сестер опыт.

Анна часто изготавливает уникальные детали для техники. Фото: пресс-служба УГМК

Помогает Анне и муж, который трудится рабочим на НМЛК. Графики у супружеской пары разные, видеться удается не так часто, как хотелось бы. Но супруги поддерживает друг друга, и всегда помогают друг другу и детям.

- У нас в семье равноправие. Муж может и приготовить, и полы помыть, и с детьми позаниматься. Поэтому я счастлива, - заключает Анна.

В профессию она попала случайно – пошла в училище, где были места, и полюбила свое дело. Для нее выточка деталей – настоящее искусство.

Отметим, что технологические возможности цеха, где работает токарь Анна Коняхина, позволяют изготавливать запасные части и детали любой сложности для оборудования цехов завода, а также для сторонних заказчиков.

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