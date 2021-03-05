«Ты доигрался»: в Екатеринбурге попытались похитить журналиста

Дмитрий Красноухов. Фото: личная страница корреспондента в Facebook

Вечером, 5 марта, трое неизвестных попытались похитить екатеринбургского журналиста Дмитрия Красноухова, который работает в издании ИА REGNUM.

По словам Дмитрия, трое мужчин старше 40 лет подошли к нему в кафе «Вилка Ложка», где он сидел за столиком с ноутбуком. Одним из них быстро показал корочку сотрудника правоохранительных органов, которую Красноухов не успел разглядеть, после чего схватил молодого человека и сообщил, что тот якобы является «закладчиком».

- Ты доигрался! В машину, быстро, - сказал один из нападавших.

Второй мужчина в это время, по словам Дмитрия, стоял рядом, а третий чуть поодаль. В тот момент в кафе было мало посетителей. Однако на шум вышла заведующая заведением общепита и сотрудники.

После этого трое неизвестных покинули кафе, а Дмитрий Красноухов подал заявление в полицию.

В городской полиции от комментариев пока воздержались.