Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 марта 2021 года

От коронавируса 6 марта ставят прививки в гипермаркете на Эльмаше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 177 новых случаев заболевания коронавирусом, 70 из которых приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы у жителей Богдановича, Режа, Серова, Ревды, Кушвы, Дегтярска, Качканара, Сухого Лога, Староуткинска, Первоуральска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших граждан в регионе с начала пандемии составляет 78 691 человек, из которых 71 726 человек полностью справились с заболеванием. За прошедшие сутки диагноз снят у 190 человек.

Фото: сервис Яндекс.Коронавирус

На данный момент состояние 286 пациентов оценивается как тяжелое, 164 из них размещены в палатах реанимации, 110 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также в регионе зафиксировано 12 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 445 человек.

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