Железная леди: как «добрая и пушистая» Юлия Каменских покоряет вершины уральской металлургии

Юлия Каменских. Фото: пресс-служба УГМК

- Сначала беру порошок и иду в экспресс-лабораторию анализировать его. Потом собираю нужную марку порошка при помощи смесителя. Тут нужна аккуратность, чтобы ровно 100 грамм отмерить. Каждый порошок трясется на определенной сетке. Если трясти на другой, то результаты анализов будут не верными. Это скажется на качестве продукта, - рассказывает аппаратчик в производстве металлических порошков АО «Уралэлектромедь» Юлия Каменских.

Фото: пресс-служба УГМК

Семь лет назад Юлия пришла на предприятие УГМК в Верхней Пышме после работы на молочном заводе. На «Уралэлектромеди» у нее тогда работал супруг, который в первое время ее работы помогал ей советом, поддерживал. Работать в первое время было тяжело.

- Тогда тут был прием женщин. Чтобы выработать вредный стаж, пришла сюда. Супруг тогда работал здесь, к тому же зарплата была больше, - рассказывает Юлия.- В первые три месяца я работала на просеве песка. Приходила иногда домой и сразу ложилась спать, пушкам меня нельзя было разбудить, потому что это тяжелый физический труд.

Постепенно Юлию стали обучать работе в лаборатории, где она анализировала порошки и предоставляла данные для расчета.

Фото: пресс-служба УГМК

- Потом мой расчетчик ушел на пенсию, мы же в 45 лет уходим, и я сама стала расчетчиком, потому что знакома с алгоритмом работы, - вспоминает Юлия Каменских. – У нас нет ночных смен, это очень радует. Раньше я работала во вторую смену до полуночи, ложилась в три ночи, а утром надо ребенка разбудить и отправить в школу. Поэтому было тяжело.

Кстати, муж и 12-летняя дочь Юлии помогают ей в домашних делах – уборка, покупки полностью на них. В свободное время семья часто ходит на ледовый корт в Дворец спорта УГМК, где вместе они катаются на коньках.

- Раньше я была мягкая и пушистая, а теперь работаю в цехе. Здесь пришлось себя поставить, я стала жестче. Для семьи это, наверное, не всегда хорошо, поэтому я иногда себя останавливаю, - рассказывает Юлия.

Фото: пресс-служба УГМК

По ее словам, бригада, в которой она работает, сплоченная. Поздравляют друг друга с праздниками, иногда проводят вместе выходные, тех, ушел на пенсию, тоже не забывают.

- Есть здесь плюсы и минусы, как и на любой работе, потому что работа непростая. Но так и должно быть. Я запрограммировала себе – десять лет здесь, а там как здоровье позволит, - заключает аппаратчик.