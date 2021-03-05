Пить алкоголь не рекомендуется за три дня до прививки и через три дня после. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НУЖНО ПРИВИТЬ БОЛЬШЕ 600 ТЫСЯЧ ЕКАТЕРИНБУРЖЦЕВ

- С 18 января на Среднем Урале стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Какое количество жителей Екатеринбурга уже привились?

- На 3 марта первый компонент вакцины, то есть первую прививку, поставили 65 935 человек в Екатеринбурге. Второй компонент поставили 24 тысячи 401 человек – это те, кто уже в полном объеме защищен от коронавирусной инфекции. По Свердловской области привито 154 тысячи человек.

- Сколько ожидают своей очереди?

- По Екатеринбургу своей очереди ожидают 63 572 человека. Это цифра на вечер среды.

- Сколько уральцев должны поставить вакцину, чтобы мы могли победить коронавирусную эпидемию?

- Чтобы создалась иммунная прослойка, которая не позволит распространяться коронавирусу, должно быть защищено 60-70% населения. На сегодня поставлена задача и президентом, и правительством Российской Федерации – вакцинировано должно быть 65% населения. Таким образом, в Екатеринбурге мы должны привить чуть больше 600 тысяч человек. В Свердловской области это больше 2 миллионов человек. Но это только люди старше 18 лет, потому что дети сегодня не прививаются.

Отечественная вакцина «Спутник V» хранится в специальных холодильниках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Когда эти показатели будут достигнуты?

- Сложно сказать. Надеемся, что к лету. Постоянное нарастание количества привитых все равно делает свое дело. Создается определенное количество защищенных людей. Это будет способствовать снижению заболеваемости.

ТЕ, КТО ПОЛУЧИЛ ПЛАЦЕБО, ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ

- Вопрос от слушателя: я болел коронавирусом осенью 2020 года, когда мне можно будет пойти в поликлинику для вакцинирования?

- Не раньше, чем через полгода. На данном периоде даже если переболевший человек не привьется, то на клеточном уровне у него все равно сработает система защиты, если он опять встретится с коронавирусом. Но для своей уверенности можно провести исследование напряженности иммунитета.

- А исследование в поликлинике по месту жительства проводится?

- Это делается частным образом. Каждый человек может провести это исследование в любой лаборатории, у которой имеется лицензия на этот вид деятельности. Естественно за свой счет.

- По поводу вакцинирования при наличии антител. Вы сказали, что только через полгода можно привиться. А если человек это сделает раньше?

- Я бы не рекомендовал лишний раз себя иммунизировать, если у вас уже есть защитные антитела. В этом просто нет необходимости.

- У нас прививают «Спутником V», но ведь ЭпиВакКорона еще появилась недавно.

- Она уже израсходована. Ее нет в наличии. Она была только на 1000 человек и использовалась для определенных групп риска, которые мы не могли привить «Спутником V» из-за того, что он требует соблюдения определенного низкотемпературного режима. Сегодня ЭпиВакКороны в городе нет. Мы ее ожидаем. Она удобна по условиям хранения. Ее можно хранить при температуре +2…+8 градусов. Ею можно будет прививать на всех отдаленных районах и не требовать в выездных кабинетах специальных условий для низкотемпературного хранения.

ЖЕСТКОГО ДЕФИЦИТА ВАКЦИНЫ НЕТ

- Мы говорим о вакцинировании от коронавирусной инфекции, но коллеги пишут, что в Екатеринбурге, в Свердловской области вакцин «Спутник V» уже нет. Все закончилось. Так это или нет?

- На сегодняшний день действительно в ряде лечебных учреждений ощущается напряжение по вакцине. Но она не закончилась. В среду в области по первому компоненту было 26 853 дозы. В связи с тем, что больницы рассчитывают, что у них завтра, допустим, заканчивается вакцина, они вынуждены людей, которые были приглашены на завтра перезаписывать на другой день. Но обычно у нас вакцина поступает еженедельно в определенном количестве. Следующую партию ожидаем после 8 марта. Такого жесткого дефицита нет. Но, к сожалению, вакцина заканчивается в тех медицинских организациях, где наиболее активно идет вакцинация.

В определенные дни вакцинация проходит в торговых центрах. Фото: Павел КЛОКОВ

- Безопасно ли в торговых центрах делать прививку? (17 февраля мобильный пункт вакцинации работал в ТЦ «Дирижабль». В марте в определенные дни они также откроются еще в нескольких ТРЦ, Прим. Ред.)

- Здесь должно быть взаимодействие медицинского учреждения территориального и ТРЦ. То есть ТРЦ должен выделить достаточное количество площадей. Оборудовать их так, как это положено для того, чтобы не было нарушения в плане соблюдения интервалов, чтобы к этому вопросу были подключены работники и охрана ТРЦ. И ТРЦ обязательно должен оборудовать место, где будут проводиться прививки морозильной камерой. Обычно на работу в ТРЦ выделяется 2-3 бригады медиков, чтобы не было столпотворения. Сюда же подключаются волонтеры. Это обычно студенты медицинских колледжей. Но есть одна особенность – если человек привился в этом торговом центре такого то числа, то через 21 день он должен туда же прийти за второй прививкой.

- То есть в торговый центр, а не в поликлинику по месту жительства?

- Именно в торговый центр. А если произошли сбои и человек не пришел ровно в 21-й день, тогда этот вопрос согласовывают с поликлиникой, и ему делают вторую прививку в поликлинике.

- При вакцинации в торговом центре, какие документы нужно иметь с собой?

- Обязательно должен быть паспорт, медицинский полис и должен быть СНИЛС. Потому что человек подписывает согласие на проведение вакцинации, на обработку персональных данных. И все его данные о том, что он вакцинировался, заносятся в федеральный регистр. Это делается обязательно.

ТЕ, КТО НЕ ПРИВИВАЛСЯ ОТ ГРИППА, УМИРАЛИ

- Какие побочные явления могут быть после прививки? Они сами проходят, или надо скорую вызывать?

- В большинстве своем сами проходят. Это первичный ответ организма на введение вакцины. Общие реакции бывают не у 100% населения. У меня не было никакой реакции, хотя защитные антитела есть. Чаще всего это бывает у достаточно молодых людей. Повышается температура до 38…38.5 градусов. Бывает слабость, головная боль, общее недомогание. Обычно в течение первых суток это проходит. Допускается такое состояние до трех суток. Может быть болезненность в месте инъекции, припухлость. В течение суток место инъекции не нужно мочить это место и в течение трех суток не тереть его мочалками и губками. Обычно это все проходит бесследно, и люди возвращаются к нормальной деятельности. Какие-то серьезные осложнения после вакцинирования на территории области у нас не зарегистрированы.

В Екатеринбурге 24,4 тысячи человек уже получили антитела через вакцину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас есть вопросы от слушателей связанные с алкоголем. Когда можно, когда нельзя пить при вакцинации?

- Не рекомендуется употребление за три дня до прививки и через три дня после прививки. Между прививками бокал вина или 50 грамм коньяка не повредит. Но алкоголь в большом количестве вреден всегда. Он снижает работу иммунной системы.

- Есть люди, которые считают, что прививка не нужна. И лучше просто переболеть. Что вы, как врач, можете ответить им?

- У нас антипрививочное движение началось, как только появилась первая вакцина. К сожалению, есть категория людей, которые категорически отказываются от прививок, предполагая, что их спасет что-то и они не заразятся. Я в этом плане всегда привожу пример эпидемии гриппа 2009-2010 годов. Когда мы прививали против гриппа обычной сезонной вакциной, туда не входил еще новый штамм. И вот эти люди, которые прививались, они заболели, но заболевание переносили в более легкой форме. А те, кто вообще не прививался, они просто умирали.