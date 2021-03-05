Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 5 марта 2021 года

Масочный режим на Урале могут отменить летом 2021 года Фото: ИВАНОВА Диана

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 168 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 62 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Верхнего Дуброво, Кушвы, Нижней Туры, Ревды, Ирбита, Ирбита, Новой Ляли, Первоуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 78 514 человек, из которых 71 536 полностью справились с заболеванием. За прошедшие сутки диагноз снят у 180 человек.

Динамика распространения коронавируса на 5 марта 2021 года в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сейчас в тяжелом состоянии остаются 288 пациентов, 161 из них размещены в палатах реанимации, 104 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждены 11 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале по состоянию на 5 марта 2021 года составляет 2 433 случая.

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