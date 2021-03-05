Назван срок отмены масочного режима в Свердловской области

От масок можно будет отказаться летом при нескольких условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обязательное ношение масок в общественных местах в Екатеринбурге и Свердловской области власти предварительно планируют отменить в июле 2021 года. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

- Мы оцениваем, что при иммунной прослойке населения в 60 %, темпы прироста существенно снизятся. По прогнозам нам поставлена задача к июлю 2021 года, - сказал на пресс-конференции Дмитрий Козловских.

Заболеваемость коронавирусом постепенно снижается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также главный санитарный врач Свердловской области заявил, что отмене масочного режима способствует не только процесс массовой вакцинации, но и общий уровень заболеваемости, который в регионе постепенно снижается. Однако, если он будет высок, то масочный режим придется сохранить.

Также Дмитрий Козловских сказал, что в лидерах среди свердловских городов по заболеваемости оказались Екатеринбург, Нижний Тагил и Ревда.

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