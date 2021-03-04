Железные леди: как уральские женщины покоряют заводы

Екатерина Николаева 8 лет трудится металлургом. Фото: пресс-служба УГМК

Екатерина Николаева в 2013 году пришла работать на Челябинский цинковый завод (входит в структуру УГМК) в 2013 году. Сначала специалиста, несколько лет проработавшего на кафедре истории и философии, взяли на должность распределителя работ, а в 2017 году перевели на работу в цех на должность плавильщицы. Вот уже четыре года Екатерина Николаева – настоящая женщина-металлург.

В цехе трудится 110 человек, и только 10 из них женщины. Но, по словам Екатерины, женщины-металлурги здесь очень востребованы.

Вес одного слитка индия - 1 килограмм. Фото: пресс-служба УГМК

Екатерина занимается выплавкой индия – это яркий, блестящий металл, который плавится при температуре 156,6 °C. Этот металл применяют при производстве жидко-кристаллических дисплеев телевизоров, планшетов, смартфонов в виде тонких пленок оксида индия-олова.

Этот металл можно разливать только в эмалированных кастрюлях, чтобы не соприкасался с другими металлами, иначе он будет считаться зараженным. Готовый слиток весит около килограмма.

- Когда к нам приходили мужчины и пробовали лить из кастрюли металл, многие удивлялись, как мы в принципе держим кастрюлю на весу, она ведь тяжелая. К тому же там очень жарко, - рассказывает Екатерина Николаева. – Эта аккуратная, щепетильная работа, что с мужской грубой силой она не сочетается. Мы аккуратнее и нежнее в этом плане.

Несколько лет Екатерина плавит индий. Фото: пресс-служба УГМК

Металл никогда не бывает одинаковым. Он всегда разный, говорит специалист. Если его перегреть, он будет плавиться буграми, если недогреть – волнами. Если лить слишком быстро – покроется пузырьками, медленно – застынет неровно. В общем, без женской внимательности и осторожности в этом деле не обойтись.

Коллектив, по словам, специалисты, здесь дружный и воспитанный. Никакой нецензурной брани и грубости нет. Мужчины могут и совет дать, и дверь придержать.

После работы Екатерина Николаева бежит в детский сад, забирает сына и бежит с ним на секции. А вечером дома нужно приготовить ужин и позаниматься с сыном.

- Все это в темпе, но я привыкла, мне это не настолько тяжело все дается, потому что у меня есть семья. Это большая поддержка, - говорит Екатерина.

Супруг поддерживает Екатерину и помогает с домашними хлопотами. Фото: пресс-служба УГМК

Муж «стальной леди» трудится в одной из крупных канцелярских компаний, на складе. Неделю работает в день, неделю в ночь. График напряженный, но мужчина успевает помогать супруге по хозяйству, водит ребенка в садик. Поэтому за таким мужем Екатерина Николаева чувствует себя как за каменной стеной.

- С 2013 года работаю на заводе, ни одного дня не жалела о том, что пришла сюда. Цинковый завод – один из самых стабильных. И по зарплате, и по социальным выплатам. Поэтому я и через десять лет не исключаю, что буду работать на этой же должности. Почему нет? – заключает женщина-металлург.