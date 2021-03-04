Март в Екатеринбурге в 2021 году прохладный и пасмурный Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снежный март спрогнозировали синоптики в Екатеринбурге в 2021 году. Морозов и сильных оттепелей в этом месяце в уральской столице не ожидается.

5 марта, пятница: днем будет около 0 градусов, ночью похолодает до – 11 градусов. Также ожидается пасмурно и небольшой дождь со снегом. Юго-западный ветер: 6 метров в секунду.

6 марта, суббота: днем до – 9, ночью до – 15 градусов. Будет пасмурно, снег. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

7 марта, воскресенье: днем до – 9, ночью столбики термометров опустятся до – 14 градусов. В уральской столице снова ожидается пасмурная погода, снег. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

8 марта, понедельник: в этот праздничный день в Екатеринбурге немного потеплеет, днем будет -5 градусов, ночью – 10. Также будет пасмурно, пройдет небольшой снег, ветер юго-западный 2 метра в секунду.

9 марта, вторник: днем – 3 градуса, ночью столбики термометров опустятся до -10, сохранится пасмурная погода, ветер западный 2-4 метра в секунду.

10 марта, среда: днем температура будет держаться на отметках в – 4…-6 градусов, ночью столбики термометров опустятся до – 13 градусов. Сохранится пасмурная погода, возможен небольшой снег. Ветер западный, 3 метра в секунду.

11 марта, четверг: днем до – 7, ночью -12, ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Облачно. С прояснениями, возможен небольшой снег.

12 марта, пятница: днем – 2 … - 4 градуса, ночью до – 7 градусов. Облачно, с прояснениями, ветер западный, 2-3 метра в секунду.

13 марта, суббота: днем от -2 до – 4, ночью до – 7. Пасмурно, ветер западный 4 метра в секунду.

14 марта, воскресенье: днем – 3, ночью – 5, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Пасмурно, снег.

15 марта, понедельник: днем ожидается от 0 до – 2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до – 5. Ветер южный, 5 метров в секунду. Облачно, с прояснениями.

16 марта, вторник: днем ожидается – 2 градуса, ночью столбики термометров опустятся до – 6. Вечер северный 5 метров в секунду. Пасмурно, небольшой снег.

17 марта, среда: днем - 2 градуса, ночью -6 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Пасмурно.

18 марта, четверг: погода практически не изменится: днем до -3, ночью – 6 градусов. Вечер юго-западный 4 метра в секунду. Пасмурно, возможен небольшой снег.

19 марта, пятница: днем – 1 градус, ночью до – 7, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не будет.

20 марта, суббота: днем – 4, ночью – 7, ветер западный 5 метров в секунду, переменная облачность.

21 марта, воскресенье: днем – 1, ночью – 4, втер юго-западный 4 метра в секунду, пасмурно.

К концу марта в Екатеринбурге потеплеет Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 марта, понедельник: днем около нуля, ночью похолодает до -6. Ветер северный до 3 метров в секунду. Переменная облачность.

23 марта, вторник: днем – 4, ночью – 6, ветер западный 5 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

24 марта, среда: днем 0, ночью – 2, ветер сменится на южный и будет дуть со скорость 6 метров в секунду. Пасмурно, возможен небольшой снег.

25 марта, четверг: днем – 2 градуса, ночью до – 5, ветер западный 6 метров в секунду. Малооблачно.

26 марта, пятница: днем – 1 градус, ночью – 4 градуса. Ветер западный, 5 метров в секунду, переменная облачность.

27 марта, суббота: днем -1, ночью – 3, ветер северный 4 метра в секунду. Пасмурно, снег.

28 марта, воскресенье: днем +1, ночью – 4, ветер восточный 2 метра в секунду, возможен небольшой дождь со снегом.

29 марта, понедельник: днем +1, ночью – 3, ветер западный 5 метров в секунду. Пасмурно.

30 марта, вторник: днем 0, ночью – 3. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Переменная облачность.

31 марта, среда: днем +3, ночью -1, ветер южный 2 метра в секунду, пасмурно.