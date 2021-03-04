Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 4 марта 2021 года

Меры предосторожности в Екатеринбурге и Свердловской области сохраняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 165 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 42 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи официально подтверждены в Алапаевске, Серове, Сухом Логе, Ревде, Нижнем Тагиле, Кушве, Березовском, Полевском и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале составляет 78 346 человек, из которых 71 356 полностью справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 275 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 4 марта 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 277 пациентов, по оценкам врачей, на сегодняшний день остается тяжелым, 158 из них размещены в палатах реанимации, 106 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 1 794 пациентов остается средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Также за сутки официально подтверждено 13 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 422 человека.

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