Новые люди продлили прием заявок на «Марафон идей» в Свердловской области

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В рамках конкурса любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.

- Со всей страны нам присылают очень много интересных инициатив, ежедневно к нам продолжают поступать сотни заявок. Мы рассмотрим все предложения и выберем лучшие. Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов, - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

По его словам, идеи жителей Свердловской области заинтересовали руководство партии. Поэтому 16 марта Алексей Нечаев планирует посетить Екатеринбург и лично пообщаться с авторами проектов.

Как рассказал представитель Свердловского регионального отделения партии «Новые люди» Кирилл Бочков, большинство инициатив связаны с вопросами экологии и развитием инфраструктуры.

До 12 марта есть два способа принять участие в конкурсе. Участники «Марафона идей» могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.

Другой вариант – заполнить заявку на сайте: marafon.newpeople.ru.

Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Ранее сообщалось, что в марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.