Владимира обвиняют в угоне автомобиля и аварии с двумя погибшими Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге близится к завершению рассмотрение уголовного дела уличного художника Владимира Васильева. В августе 2019 года он, будучи за рулем чужой KIA Rio, устроил массовый замес на улице Малышева. В столкновении с несущейся на бешеной скорости иномаркой погиб водитель Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. У обоих мужчин остались маленькие дети.

В ходе следствия выяснилось, что Васильев пытался подделать свои анализы мочи, в этом ему помог отец – полковник Росгвардии Андрей Васильев. Кстати, за полтора года силовик лишь однажды навестил сына, когда вызывался для дачи показаний. Владимира обвиняют в угоне автомобиля и аварии с двумя погибшими. Парню грозит до 15 лет колонии, а накануне прокуратура запросила для лихача 13 лет лишения свободы.

- Считаю, что Васильев должен быть наказан по всей строгости закона. Смягчающих обстоятельств не усматривается, кроме этого Васильев предпринимал попытки по смягчению своего наказания. Полагаю, что гражданский иск на два миллиона рублей является обоснованным, - заявил гособвинитель.

Кроме этого прокуратура попросили лишить Васильева водительских прав на три года.

Жены погибших мужчин попросили посадить Васильева на 20 лет, хотя статья УК не предусматривает такие санкции.

- Есть видео, где видно, что он был в неадекватном состоянии. Он не раскаивается, вину не признаёт! - сказала Ирина Алферова, жена Виталия Никифорова.

Адвокаты Васильева безыдейно подошли к прениям и зачитали давно известную свою версию событий роковой ночи. Они в очередной раз заявили, что Васильев был трезв и ранее не был судим.

Адвокаты Васильева безыдейно подошли к прениям и зачитали давно известную свою версию событий роковой ночи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также адвокаты попросили оставить без удовлетворения Гражданские иски потерпевших.

- Фомин сам передал ключи от своей машины. Нужно было съездить домой к Васильеву за алкоголем. Позже Березкин сказал Фомину, что они с Васильевым разбились. Фомин об угоне не заявлял. Показания Васильева носят последовательный характер. Полагаю, что статью Васильеву нужно переквалифицировать. В ходе судебного разбирательства не было доказано, что Васильев был пьян. Не было установлено, что в организме был спирт или наркотические вещества. В анализе крови сразу после доставления Васильева в больницу не было выявлено запрещенных веществ. Врач также сообщил, что признаков опьянения у Васильева не было. Владимир от прохождения освидетельствования не отказывался. В качестве смягчающего обстоятельства прошу учесть, что у Васильева есть ряд заболеваний. Его семья уже выплатила солидную сумму потерпевшим, выплаты будут продолжены в будущем. Прошу Васильева по статье «Угон» оправдать, - отметил адвокат подсудимого.

В конце заседания Владимир Васильев выступил с последним словом:

- Приношу свои извинения родственникам погибших. Я знаю, что вы меня ненавидите. Но я не был пьян. Я знаю, что их уже не вернуть. Также хотел бы сказать, что я не признаю вину в угоне.

Приговор Владимиру Васильеву огласят 10 Марта в 10:00.

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