Погиб 4-летний малыш: на свердловской трассе в страшной аварии разбилась целая семья

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области на 88 километре трассы Серов-Гари произошла страшная авария. Владелец машины «Рено» не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с «КАМАЗОМ». 4-летний пассажир легковушки умер по дороге в больницу, не приходя в сознание. Также травмы получили водитель и 18-летняя пассажирка, их отвезли в больницу, женщина, которая ехала на переднем сидении, чудом избежала серьезных повреждений, ей даже не потребовалась помощь врачей.

Инспекторы ДПС выяснили, что в легковой машине передвигалась семья из четырех человек: это 47-летний мужчина, его 43-летняя супруга, а также дети 18 и 4 лет.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

- Ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве. Остальные пассажиры и водитель также были пристегнуты штатными ремнями безопасности, - рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В ГИБДД выяснили, что водитель грузовика в момент аварии был трезв, его водительский стаж составляет 16 лет. Отсутствие или наличие алкоголя в крови владельца легковушки определит экспертиза. Известно, что он водит машину шесть лет.

Во время осмотра места ДТП полицейские выяснили, что дорожное покрытие не соответствует норме: на проезжей части образовались снежные накаты. Дорожная организация, которая обслуживает этот участок, получила предписание за данное нарушение.