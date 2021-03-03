Будет ли Масленица в 2021 году в Екатеринбурге: что покажут уральцам 14 марта

Народные гуляния традиционно пройдут в выходной день
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Масленица 2021 года пройдет в Екатеринбурге с 8 по 14 марта. Праздничные мероприятия решили не отменять, однако проводить их будут с соблюдением защитных мер.
Народные гуляния пройдут на нескольких площадках, где можно будет проводить зиму всей семьей. Когда и где отпраздновать Масленицу 2021 в Екатеринбурге.
Кухни мира на Широкой Масленице
14 марта с 11 часов
Вход свободный
ЦПКиО им. Маяковского, ул. Мичурина, 230
ЦПКиО станет главной площадкой масленичных гуляний для жителей Екатеринбурга всех возрастов. Парк удивит горожан не только блинами, не исключено, что, как в прошлом году, на фуд-зоне будут представлены рестораторы и кондитеры Екатеринбурга.
У главной сцены проводы зимы пройдут с взятием снежной крепости и с сожжением чучела.
Масленица «У дома»
14 марта с 12 часов
Вход свободный
ЦК «Урал», улица Студенческая, 3
14 марта жители Кировского района и все желающие горожане увидят выступления творческих коллективов, отведают блинов и сожгут чучело Зимы.
Праздник не обойдется без угощений
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Метание блинов и забавы с Водяным
14 марта с 10 часов
Стоимость: 790-990 рублей
«Парк сказов» в поселок Арамиль, улица Парк Сказов, 1
Каждый час в «Парке сказов» будет проходить смена мероприятий Масленицы. Для гостей подготовлена праздничная программа с конкурсами и развлечениями на весь день. Здесь пройдет квест, метание блинов, игра в наперстки с Лешим.
Завершится праздник передачей блинов от Урал Мороза Весне Красне и сожжением огромного чучела.
Мастер-класс по призыву теплой весны в Екатеринбурге
14 марта с 12 часов
Стоимость билета можно уточнить по телефону 350 22 00
Синара Центр, Верх-Исетский бульвар, 15
На площадке Синара Центра 14 марта также проводят Масленицу. Здесь гостей ждут пельмени и блины, песни и танцы, розыгрыши и конкурсы, где победителям раздадут колбасу и мороженое.
Для маленьких гостей покажут театральную постановку, а взрослые посмотрят концерт. В конце празднования, как и на других площадках, сожгут чучело.
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