Царина, Калина и Цезарь: как называли детей уральцы в 2020 году

В 2020 году уральцы давали детям необычные имена Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чаще всего жители Екатеринбурга и Свердловской области в 2020 году называли детей Анастасия, София, Артем и Александр. Также в топ попали: Анна, Полина, Екатерина, Варвара, Дарья, Дмитрий, Максим, Михаил, Иван, Роман и Лев. Эту информацию озвучила заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области Наталья Храмова.

В 2020 году детей часто называли необычными именами. Список длинный.

Среди необычных мужских имен: Ермак, Гектор, Цезарь, Томас, Моисей, Гамлет, Урал, Аристарх, Ахиллес, Коте, Марс, Север и Антей.

В топ редких женских имен в Екатеринбурге и Свердловской области попали: Афродита, Моника, Ассель, Царина, Юнона, Тиффани, Весна, Калина и Рассказа.

Уральцы перестали называть мальчиков Валериями, Анатолиями, Валентинами и Викторами. А девочкам очень редко присваивают имена Тамара, Людмила и Наташа.

Чаще стали на Урале называть детей двойными именами. Например, в период пандемии на свет появились Марта-Мария, Елизавета-Мария и Александр-Корнелий.

Отметим, что в 2020 году в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрирована самая низкая рождаемость с 2000 года. Это связано с демографической ямой 90-х годов.