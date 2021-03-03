Фото: УГИБДД Екатеринбурга

На 47 километре ЕКАД в аварии погибла 26-летняя девушка. Как рассказали в городском управлении ГИБДД, жертва была за рулем Chevrolet и в лобовую врезалась с фурой Volvo. По предварительной информации, девушка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

С начала года на территории Екатеринбурга зарегистрировано 17 ДТП, причиной которых стал именно выезд на полосу встречного движения. Фото: УГИБДД Екатеринбурга

- При обследовании места аварии сотрудниками дорожного надзора ГИБДД выявлены недостатки: дефекты обочины и отсутствие разметки. По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП, - отмечают в Госавтоинспекции.

За рулем фуры был 29-летний мужчина, его стаж вождения 11 лет. Он пояснил, что при движении увидел легковушку, которая неожиданно выехала на его полосу, он принял меры к остановке, но столкновения избежать не удалось.

Выезд на встречную полосу – это опасный и рискованный маневр. При столкновении транспортных средств, возрастает сила удара и это приводит к самым тяжким последствиям. Фото: УГИБДД Екатеринбурга

Напомним, что в аварии на севере Свердловской области погиб отец и две его дочки.

КСТАТИ

С начала года на в Екатеринбурге было зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стал именно выезд на полосу встречного движения. В результате этих ДТП 4 человека погибли, и еще 22 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, учитывать установленный скоростной режим, дорожные и метеорологические условия, избегать опасных и необдуманных маневров, выездов на полосу встречного движения, которые могут привести к дорожной аварии.