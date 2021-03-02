Названа причина взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

В квартире выбило окно. Фото: КП

В Екатеринбурге в микрорайоне Кольцово в доме №11 по улице Авиаторов 2 марта в 14 часов прогремел взрыв.

Волной от хлопка выбило окно в квартире на втором этаже. В результате взрыва пострадал 50-летний мужчина, которого увезли в Городскую больницу №40 с 20% ожогов тела.

Фото: КП

По информации от пресс-службы регионального полицейского главка, в квартире взорвался самогонный аппарат, а причиной ЧП по предварительным данным стало нарушение техники безопасности при обращении с газовым оборудованием. Сейчас полиция проводит тщательную проверку.

Жилое здание серьезных повреждений не получило. В квартире в момент ЧП находились несколько человек.

Фото: КП

- Госпитализация потребовалась лишь одному - гражданину по фамилии Осадчий 1970 года рождения. Он доставлен в ожоговый центр Городской клинической больницы № 40 с ожогами тела порядка 20%. Медики оказывают ему необходимую помощь, - рассказал «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы регионального полицейского главка полковник Горелых.

Фото: КП

По итогам ведущейся сейчас проверки полицейские из ОП №6 примут обоснованное процессуальное решение.

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