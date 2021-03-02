Начало марта – это не только долгожданные первые дни весны. По стихийно сложившейся традиции в России в начале марта отмечают день кошек. Вы наверняка уже заметили, как много усатых и полосатых в лентах социальных сетей? Но нам, редакции и читателям «Комсомолки» с фотографиями милых котиков повезло больше – участники котоконкурса почти две недели радовали весь Екатеринбург снимками домашних любимцев.Наконец, пришло время объявить, что все конкурсанты заслуживают аплодисменты за красоту, грацию, ухоженную шерстку и становятся обладателями бонусных карт зоомагазина «Четыре лапы» с номиналом 500 рублей!Встречайте победителей!1 место: Кот Веня, собравший наибольшее количество голосов на сайте ural.kp.ru (1873 лайка) - 8 кг корма Sterilized для стерилизованных кошек с мясом ягненка и электронную ложку.2 место: Кот Тайсон - победа в номинации «Мой ласковый и нежный зверь» (выбор партнера сети зоомагазинов «Четыре лапы») - бак для корма Grandin Cat, объемом 3 кг.3 место: Кот Парис приз за оригинальную подпись под фотографией «Монолог от имени кота: Вот говорят, что скоро март, дворовый \\"Васька\\" очень рад. Его понять мне сложно очень, чем так Василий озабочен? Ведь дни мои текут неспешно, я от рождения безгрешен. Своих хозяев я люблю за жизнь спокойную мою!» (выбор редакции «Комсомольская правда») - бак для корма Grandin Cat, объемом 3 кг.Партнер конкурса – компания «4 лапы», которая заботится о полноценной жизни питомцев, чтобы их жизнь была здоровой, долгой, радостной и гармоничной.- «Четыре лапы» считает своим долгом - создавать лучшее предложение, поддерживая вас и ваших домашних любимцев. Ярко оформленные магазины оснащены современным оборудованием. Благодаря удобной навигации, вы без труда найдете то, что нужно именно вашему питомцу из более чем 25 000 товаров. Профессиональные ветеринарные врачи и консультанты помогут выбрать все необходимые товары для кормления и содержания вашего любимца, - рассказывают в компании.Адреса зоомагазинов «Четыре лапы»:ТЦ «Гранат», ул. Амундсена, д. 63ТЦ «МЕГА», ул. Металлургов, д.87ТЦ «Аида\\", ул. Блюхера, д.39ТЦ \\"Омега\\" проспект Космонавтов, д.42