Пусть до 1 сентября еще далеко, но родители будущих первоклассников уже озабочены тем, чтобы записать своего ребенка в школу. В Екатеринбурге с 1 апреля стартует прием заявлений в первый класс. Мест хватит всем, ведь для этого в учебных заведений подготовлено 22,5 тысячи мест. В этом году за парты сядут 21,5 тысяч малышей. Рассказываем, как пройдет запись детей в первый класс в Екатеринбурге на 2021/22 учебный год, кто имеет первоочередное право и какие новшество в подаче заявлений.СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯПервый этап приема заявлений по прописке стартует 1 апреля и продлится до 30 июня. Сделать это можно в электронной форме через портал Госуслуг, сайт общеобразовательной организации, заказным письмом с уведомлением о вручении через почтовое отделение, а также через МФЦ.В 0:00 часов отправить заявление смогут жители родители будущих первоклассников из Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов, затем с 6:00 – жители Орджоникидзевского и Чкаловского районов, а с 7:00 – жители Железнодорожного и Октябрьского районов.- Стоит отметить, что очередность устанавливается по времени подачи заявления. Когда оно формируется на портале Госуслуг - это время и будет указано. Если же подача происходит через почтовое отделение, то указывается время, когда курьер приносит заявление в школу. Оно фиксируется в журнале учета. Именно с этой временной метки будет формироваться очередь , - рассказывает глава департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко. - Традиционно у нас будет 39 объединенных территорий, за каждой закреплено от 2 до 6 школ. Когда родители подают заявку и не попадают в квоту одной школы, им будет предоставлена возможность обратиться в другую школу.В этом году в Екатеринбурге не будет отдельных дат, чтобы подать заявление в первый класс родителям школьников льготной категории. Напомним, к ним относятся дети сотрудников силовых ведомств. Также преимущества имеют малыши, чьи братья и сестры уже учатся в конкретном заведении. Все остальные в порядке очереди.КАКИЕ НОВШЕСТВА ПОДЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУПрием документов заканчивается 30 июня. И с этого периода будут формироваться приказы о зачислении. В прошлые годы их издавали через семь дней с момента подачи заявления. Теперь приказы о зачислении родители будущих школьников получат с 1 по 5 июля.В этом году всем, кто отправляет документы через Госуслуги, будут еженедельно получать уведомления об очереди, где указано общее количество детей, претендующих на эти места. Это поможет родителям понять, попадают ли их дети в конкретную школу. Также родителей просят заранее заполнить форму записи и подгрузить все документы и сведения о ребенке.— Хочу обратиться к родителям будущих первоклашек: не стоит пытаться заполнять одновременно несколько заявлений с разных устройств, — сообщил директор по прикладным проектам компании «Ростелеком» Никита Жильцов.