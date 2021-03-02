Выписано 164 человека. Общее число выписанных достигло 71 009 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки на Среднем Урале зарегистрировано еще 153 случая COVID-19. По данным регионального оперштаба, Общее количество зафиксированных в регионе случаев достигло 78 022.

- Состояние 295 госпитализированных оценивается как тяжелое, 166 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 108 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей 66 Екатеринбурга, а также Нижних Серег, Первоуральска, Сухого Лога, Талицкого и Туринского городских округов, Верхотурья, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Артемовского, Артинского городских округов, Карпинска, Качканара, Невьянска, Нижнего Тагила, Красноуфимска, Ревды, Североуральска, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Байкаловского района, Верхней Пышма, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Серова, Сосьвы.

Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 397.