Свердловские сыщики продолжают расследование резонансного уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего», возбужденного в конце 2020 года в отношении 49-летнего Михаила Наумова, который работал учителем рисования в детской школе искусств «Моне» в городе Березовский под Екатеринбургом.Мужчину арестовали после того, как 14-летняя ученица школы рассказала маме, что преподаватель надругался над ней. Женщина сразу после этого пошла в полицию. Наумова заключили под стражу, после чего он сознался в содеянном преступлении.- Все происходило в учебном кабинете Березовской школы искусств, - рассказывает «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах. – Причем, учитель приставал к девочке не единожды, а несколько раз. Ребенок из приличной семьи. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.Преподаватель с декабря 2020 года находится под стражей. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.Ранее мужчина был судим за побои, но на административном учете не состоял. Его преподавательский стаж составляет 25 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСказала, что ее изнасиловали: школьница из Екатеринбурга обвинила в педофилии известного учителя рисования. Михаила Наумова задержали после мастер-класса в творческой студии (подробнее)Какой срок грозит учителю рисования, которого обвинили в изнасиловании. Михаила Наумова задержали после обращения мамы 14-летней школьницы (подробнее)