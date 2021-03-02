В Екатеринбурге на молодежно-патриотическом фестивале «Вехи истории» студентам рассказали, как экономить энергию и беречь здоровье.ОТКРЫТ ЛЮК ЗВОНИ 005- Сколько ТЭЦ в Екатеринбурге? - нарочито грозно спрашивает великан по имени Теплосплав у группы подростков, которые прибежали к оранжевому баннеру «Т Плюс».- Академическая, Солнечная… - перечисляют подростки и тут же лезут в телефон за помощью к «Гуглу».Дальше у оранжевого стола начинаются бурные обсуждения: герой в оранжевом комбинезоне продолжает засыпать ребят вопросами, связанными с теплом и электричеством, а те с задором дают правильные ответы.- Тепло и горячая вода - это благо. Однако этот комфорт иногда представляет опасность. Во многих городах у нас достаточно изношенные трубы, и они могут повреждаться. И даже небольшая трещина в трубе может повлечь за собой последствия, опасные для населения. Например, кипятком можно обжечься, - объясняет Теплоспав, сказочный персонаж «Т Плюс». - Еще одна важная тема - открытые люки. Если вы видите открытые люки, то не нужно пытаться их закрыть, а необходимо звонить по номеру 005.Затем Теплосплав рисует в путевом листке баллы и отпускает команду.ЗАЧЕМ ДЕТЯМ ЗНАТЬ О ТЕПЛОСЕТЯХИнтерактив с детьми - это часть программы молодежно-патриотического фестиваля «Вехи истории». В этот раз мероприятие прошло в музейном комплексе «Россия моя история». Участвуют школьники и студенты колледжей Свердловской области. Команды выбирают направление «Спорт», «Наука» или «Туризм» и уже по своей тематике выполняют задания.На старте выдается карта-схема с обозначенными контрольными пунктами, которые необходимо пройти, и бегунок участника с перечисленными для прохождения баллами. 103 команды, 800 человек борются за призы. Чтобы победить, нужно набрать максимальное количество баллов. На прохождение всех заданий дается три часа. Компания «Т Плюс» не первый раз приготовила для участников квест.Уральские энергетики с 2014 года реализуют социальные проекты в городах зоны присутствия своих объектов - Екатеринбург, Нижняя Тура, Первоуральск. Волонтеры и представители компании устраивают классные часы в школах, где рассказывают, как правильно вести себя вблизи теплосетей.- Такой формат, как здесь, позволяет нам расширить кругозор, - делится ученица Уральского железнодорожного техникума Алина. - Полезно вспомнить то, о чем редко задумываешься. Я не знала некоторых правил безопасности, особенно об электричестве.- Формат, когда мы идем с лекциями в школы, тоже хорош. Но за час мы успеваем дать полезную информацию максимум 30 школьникам. А здесь через нас проходит 800 человек. Представляете, какой охват! Да еще и в игровой форме, - говорит пресс-секретарь Свердловского филиала «Т Плюс» Светлана Тимченко.Помимо блока о безопасности, энергетики рассказывают, как экономить электричество в быту. Всего-то нужно придерживаться нескольких простых правил: выключать свет, когда уходишь из дома, отрегулировать яркость у монитора компьютера и телевизора, утеплить окна и дверь, чтобы сохранить тепло в квартире и обойтись без обогревателя.И, как показала практика, советы энергетиков отлично «заходят» молодежи. Ребята остались довольны, хоть и пришлось немного поразмышлять.- Нам помогли знания физики, но на некоторые вопросы было сложно ответить, - добавляют парни из команды Уральского технического института связи.- Мы здорово провели время. Спасибо, что энергетики напомнили нам о простых правилах безопасности, особенно на улице. Я сама часто замечаю открытые люки и даже никогда не знала, что с этим делать, - делится участница команды Уральского железнодорожного техникума Светлана.