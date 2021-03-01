В Кировграде суд вернулся сегодня к делу об аварии, которая случилась на дороге между Кировградом и поселком Левиха 20 июня прошлого года. Все случилось в седьмом часу утра – иномарка Opel Astra вылетела с проезжей части и врезалась в дерево. От удара машину просто сплющило. В ней в этот момент находились три человека: 22-летний водитель, а также 15-летняя школьница и 18-летний юноша.Все трое ехали со свадьбы своих близких в город до магазина. Водитель в аварии не пострадал. А вот его пассажиры погибли. Девочка скончалась на месте происшествия. Юноша спустя чуть больше месяца в больнице. В день аварии в ГИБДД отмечали, что они сидели сзади и не были пристегнуты, а сам водитель сел за руль пьяным. В итоге ему предъявили обвинение за нарушение ПДД, которое привело к смерти двух людей, а также за управление машиной в состоянии опьянения.- Необходимо отметить, что 15-летняя пассажирка приехала на свадьбу своей родственницы из Красноярска, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Обвиняемый не обеспечил должную безопасность пассажиров, а также умышленно избрал скорость движения своего автомобиля не менее 86,36 километров в час на участке автодороги в зоне, где движение автомобиля более 70 километров в час запрещено.В этой же зоне действовал знак, предупреждающий об участке с двумя опасными поворотами, идущими один за другим. Но по версии следствия, водитель проигнорировал и его – не стал снижать скорость.- При вхождении в левый поворот он не справился с управлением автомобилем и допустил съезд автомобиля с наездом на препятствие – дерево, - уточняют в прокуратуре.В итоге суд признал его виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили управлять машиной на три года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Урале в чудовищном ДТП погибла 15-летняя девочкаУже установлено, что за рулем Opel Astra был пьяный 22-летний парень, который решил поехать в город после ночной тусовки (Подробнее)