В 2021 году празднование Масленицы совпадет с Международным женским днем – 8 марта. Завершится праздничная неделя 14 марта. Горожане и жители Свердловской области попрощаются с зимой традиционным сожжением чучела и поеданием блинов. На этом, конечно, праздник не закончится. Гулянья пройдут на нескольких площадках, где можно будет найти развлечение для всей семьи. Рассказываем, где и когда можно отпраздновать Масленицу-2021 в Екатеринбурге.Особое условие этого года – соблюдение дистанции и масочного режима.Кухни мира на Широкой Масленице14 марта с 11:00Вход свободныйЦПКиО им. Маяковского, ул. Мичурина, 230Парк Маяковского по традиции станет главной площадкой масленичных гуляний Екатеринбурга. По плану организаторов, здесь пройдут мероприятия для участников всех возрастов. Парк удивит горожан не только блинами, не исключено, что, как в прошлом году, на фуд-зоне будут представлены рестораторы и кондитеры Екатеринбурга.У главной сцены проводы зимы пройдут с взятием снежной крепости и с сожжением чучела.Масленица «у дома»14 марта с 12:00Вход свободныйЦентр культуры «Урал», улица Студенческая, 3Одним из районных мест празднования начала весны станет ЦК «Урал». 14 февраля жители Кировского района и все желающие посмотрят выступления творческих коллективов, отведают блинов и сожгут чучело Зимы. Метание блинов и забавы с Водяным14 марта с 10:00Стоимость: 790-990 рублей«Парк сказов» в пос. Арамиль, ул. Парк Сказов, 1Каждый час в «Парке сказов» будет проходить смена мероприятий Масленицы. За это время участники походят на ходулях, сразятся в мешках, перетянут канат, пройдут квест «Вставай , медведь! Весна пришла!», сыграют в кёрлинг с Водяным, сразятся в частушечном баттле и метании блинов, атакуют снежную крепость и сыграют в «Наперстки» с Лешим. В завершении праздника Урал Мороз передаст полномочия Весне Красне. Сожжение восьмиметрового чучела будет сопровождать фаер-шоу.Мастер-класс по призыву теплой весны в Екатеринбурге14 марта с 12:00Стоимость билета можно уточнить по телефону +7 (343) 350-22-00Синара Центр, Верх-Исетский бул., 15Проводить холодную зиму и наколдовать теплую весну и жаркое лето приглашает всех Синара Центр. Масленица здесь пройдет 14 марта. В программе народные танцы и песни, конкурс по поеданию пельменей и «Блинный блиц», розыгрыш колбасы и мороженого, детские спектакли и концерт. Специальный гость – большая Медведица.Традиционно в конце мероприятия пройдет сожжение чучела.