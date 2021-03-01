В конце прошлого года Государственная дума приняла закон, возвращающий вытрезвители. По задумке, уже с 1 января 2021 года регионы могут создавать их у себя. Но на Среднем Урале вытрезвителей пока нет. Как объяснил Антон Поддубный, главный внештатный специалист-нарколог УрФО, связано это с тем, что пока не ясно, как именно должны работать эти учреждения.- На данный момент изменение, касающееся работы вытрезвителей для оказания помощи вот этим лицам в состоянии опьянения действует, но оно будет возможно только после утверждения правил организации деятельности этих учреждений федеральными органами исполнительной власти, - объяснил Антон Поддубный. - Поэтому по Свердловской области пока вопрос этот не решен.Первые вытрезвители в России появились еще в дореволюционную эпоху, в 1902 году. Они создавались, чтобы сильно опьяневшие люди не замерзали, когда засыпали на улице. В 30-е уже советские власти стали создавать их. Они были встроены в структуру органов внутренних дел. В вытрезвители доставляли граждан, которых сотрудники милиции заподозрили в алкогольном опьянении. В самом вытрезвителе граждан осматривал фельдшер. Если опьянение было средней степени, то гражданин оставался в учреждении до того момента, пока он не протрезвеет.Тех же, кто был пьян до состояния алкогольной комы, увозили в больницы и клали в отделения реанимации. К слову, содержание в вытрезвителе было не бесплатным. Гражданину затем выдавали квитанцию, которую он должен был оплатить.