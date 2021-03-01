Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 1 марта 2021 года

Меры предосторожности в регионах сохраняются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 179 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 60 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Новой Ляле, Нижних Сергах, Невьянске, Нижнем Тагиле, Реже, Карпинске, Махнево и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших на Среднем Урале с начала пандемии составляет 77 869 человек, из которых 70 845 полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки диагноз снят у 187 человек.

Динамика распространения коронавируса на 1 марта 2021 года на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 297 пациентов остается тяжелым, 170 из них размещены в палатах реанимации, 102 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки официально подтвердились еще 11 случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 387 человек.

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