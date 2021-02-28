«Ощущала себя «белой вороной»: самая красивая сотрудница Росгвардии рассказала о травле после победы в конкурсе

Анна Храмцова служила в Росгвардии в звании прапорщика в Управлении вневедомственной охраны. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге самая красивая сотрудница Росгвардии Анна Храмцова судится за то, чтобы ее восстановили на службе. Свой титул она получила не просто так, а благодаря победе в конкурсе «Краса Росгвардии». Но даже этот титул не уберег ее от отстранения со службы. Накануне она рассказала журналистам «Комсомолки», как изменилось отношение коллег к ней после победы в конкурсе.

- После участия в конкурсе «Краса Росгвардии» я стала ощущать себя «белой вороной». Какие-то частушки появились, в которых мат присутствовал. Было неприятно. Я старалась не поддаваться, - рассказала Анна Храмцова «КП-Екатеринбург». - У этих людей брызжет злость за неисполненные мечты или желания, а может они так лень свою оправдывают. Но когда человеку объявляют бойк