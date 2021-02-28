«Произошло короткое замыкание»: специалисты объяснили, из-за чего пропал свет в нескольких районах Екатеринбурга

К 20.00 в ЕТК сообщили о том, что электричество вернулось в дома. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители нескольких районов Екатеринбурга и пригородных населенных пунктов пожаловались на отсутствие света. В частности, электричество пропало в Арамили, а также в районе Кольцово.

На проблемы с электроэнергией пожаловались и на ЖБИ, и в Компрессорном. Точное количество домов, попавших под блэкаут еще уточняется. Тем временем «Россети Урал» уже заявили о том, что на одном из объектов генерации произошло технологическое нарушение.

- Специалисты осуществляют перевод нагрузок на резервные схемы, - уточняют в «Россети Урал».

Отсутствие электричества не единственная проблема. Жильцы некоторых домов пожаловались, что вместе с ним пропала и горячая вода.

- При выводе в плановый ремонт масляного выключателя Ново-Свердловской ТЭЦ произошло короткое замыкание, повлекшее сбой в электроснабжении. Оборудование выведено из работы, - объяснила Светлана Тимченко, пресс-секретарь Екатеринбургской теплосетевой компании. - В данный момент совместно с «Россети Урал» проводится переключение потребителей на ОРУ 110 киловольт.

Уже в 20.10 специалисты ЕТК и «Россети Урал» сообщили, что электричество вернулось в дома. Они также уточнили, что сбой в электроснабжении задел семь подстанций филиала «Свердловэнерго», а также три подстанции компании «Россети Урал»-«Екатеринбург». От них запитаны жители Октябрьского района Екатеринбурга, жители Арамильского и Сысертского городских округов.

- В результате оперативных действий энергетиков «Россети Урал» и специалистов Свердловского филиала ПАО «ТПлюс» в течение двух часов свет вернулся в дома жителей Екатеринбурга и пригородных территорий, - уточнили в компании «Россети Урал». - Все клиенты «Россети Урал» обеспечены электроснабжением в полном объеме.