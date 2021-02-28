Пострадали двое взрослых и двое детей: под Екатеринбургом Лада столкнулась с грузовиком МАН

Еще одна машина оказалась в кювете потому, что ее водитель сам съехал на обочину, чтобы избежать столкновения. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В половине пятого часа дня на Пермском тракте внезапно занесло легковушку Лада, которой управляла 37-летняя женщина. Отечественная машина врезалась в разделительный барьер, после чего оказалась на пути у грузовика МАН. От удара легковушку выбросило в кювет.

- В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира легковушки, двое из них несовершеннолетние, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - Дети перевозились в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности, но из-за излишней самоуверенности водителя получили травмы.

Из-за аварии в районе 342 километра дороги Екатеринбург-Пермь в сторону Первоуральска было временно организовано движение в одну полосу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Состояние пострадавших еще уточняется. Всех госпитализировали. Как выяснили сотрудники ГИБДД, за рулем легковушки сидела жительница Ревды. Из-за аварии в районе 342 километра дороги Екатеринбург-Пермь в сторону Первоуральска было временно организовано движение в одну полосу.

- Экипажи ДПС регулируют движение, - уточняют в ведомстве. - Госавтоинспекция призывает водителей выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений.