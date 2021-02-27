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Происшествия

Российский МИД занялся историей с похищением 7-летнего мальчика из Асбеста, которого увезли в Узбекистан

В Бухару ребенок отправился с собственной бабушкой, это произошло еще в августе 2019 года. С тех пор на родину мальчик так и не вернулся
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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