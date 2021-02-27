Российский МИД занялся историей с похищением 7-летнего мальчика из Асбеста, которого увезли в Узбекистан

К истории с похищением 7-летнего мальчика, которого бабушка увезла с Урала в Узбекистан, подключились МИДы двух стран. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.Как мы писали ранее, 7-летний Антон (имя мальчика изменено. – Прим. Ред.) уехал в Узбекистан вместе со своей бабушкой в августе 2019 года. С тех пор на родину он так и не вернулся. До того как отправиться в Бухару, Антон жил в Асбесте со своей мамой. Помимо него в семье воспитывается еще четверо детей.Первоначально мама мальчика была не против, чтобы ее сын съездил на родину к своему отцу вместе с бабушкой и даже написала по этому поводу нотариальную доверенность. Но время шло, а женщина не спешила привозить внука на родину.Первоначально это было невозможно сделать в связи с закрытыми из-за коронавируса границами, а позже бабушка заявила, что попала в больницу. Как рассказывал «КП» источник в правоохранительных органах, недавно, в связи с произошедшим СК завел уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.- Мы обратились в наше отделение Министерства иностранных дел. Проговорили эту ситуацию с Александром Харловым (представитель МИД России в Екатеринбурге. – Прим. Ред.). Они поставили задачу перед консульскими службами Узбекистана по этому направлению. Те встретились с семьей и проверили условия проживания ребенка. В этом плане вопросов никаких нет. Мальчик посещает гимназию, - рассказал «Комсомолке» Игорь Мороков.Также детский омбудсмен подтвердил информацию о том, что по факту случившегося заведено уголовное дело о похищении. Игорь Мороков надеется, что это обстоятельство поможет ускорить возвращение мальчика на родину.