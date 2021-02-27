На Среднем Урале за минувшие сутки зарегистрировано 180 новых случаев COVID-19.Больше всего новых случаев зафиксировано в Екатеринбурге (+60). Число случаев коронавируса, зафиксированных в Свердловской области с момента начала пандемии, достигло 77 513.- Состояние 267 госпитализированных оценивается как тяжелое, 151 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Сейчас в больницах Свердловской области находятся 1 724 человек, состояние которых врачи оценивают как среднее. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число таких случаев с момента начала пандемии в Свердловской области достигло 2 367.