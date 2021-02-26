На бывшего полицейского, который ударил ножом посетителя бара в Заречном, завели новое уголовное дело. Напомним, ЧП произошло в начале февраля в местном баре «Тахов». Нетрезвый мужчина устроил в заведении драку, а потом попросил охранников пустить его умыться. Вместо этого он разнес туалет. После этого охрана выгнала буйного посетителя. Но вскоре он вернулся в заведение, прихватив с собой нож. В итоге силовик ударил им одного из посетителей кафе и сбежал.Как позже выяснят оперативники уголовного розыска, мужчиной, который устроил в баре поножовщину, оказался дежурный территориального отдела внутренних дел. Первоначально на него завели уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Но, как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, недавно к этому обвинению прибавилось новое. На силовика завели уголовное дело по второй части статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).Также наш собеседник уточнил, что лейтенанта уволили из полиции.- Кроме того, за просчеты в работе по воспитанию личного состава его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности,- рассказывал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Мы попросили комментарий по поводу нового уголовного дела в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. К моменту публикации он не поступил.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУральский полицейский объяснил, почему ударил ножом посетителя бара. Он уже навестил раненного им мужчину в больнице (подробнее)